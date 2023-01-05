買丹丹漢堡送「寶可夢紅包袋」！皮卡丘、伊布6款隨機統統都有

2023年新年快樂！為了迎接即將到來的農曆春節，台灣南部最知名的速食連鎖品牌「丹丹漢堡」與寶可夢聯名紅包袋大放送，6款隨機，皮卡丘與伊布等統統都有。

圖／寶可夢故事中心臉書粉專

少有聯名行銷的「丹丹漢堡」這次與日本最知名漫畫與動畫角色「寶可夢」合作了！聯名一推出就直接祭出皮卡丘、伊布、耿鬼、炎兔兒、甲賀忍蛙等6款隨機經典角色紅包袋，非常適合過年包紅包喜慶用。

圖／寶可夢故事中心臉書粉專

而現在即日起至限量送完為止，消費任2套組合餐點，就可以免費獲得隨機寶可夢紅包袋一包（不挑選），寶可夢愛好者不要猶豫快揪團「丹丹漢堡」吃起來吧。

圖／寶可夢故事中心臉書粉專

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