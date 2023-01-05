除夕買1送1、開工再送1顆！Krispy Kreme推3款新年甜甜圈+「兔來運轉」新春限定優惠
呷甜甜過好年！ 迎接兔年的到來，美式甜甜圈Krispy Kreme推出「兔來運轉 Run with the rabbit」新春限定，除了帶來3款新年節慶氣氛的主題甜甜圈，還加碼推出「除夕當日買大送大、買小送小」、開工日當天只要消費就加贈原味甜甜圈一顆，向大家分享好運迎新年。
Krispy Kreme最新新年主題甜甜圈，有兔年代表「兔來運轉轉」外表福氣圓滾滾的兔兔，加上大人小孩都喜愛的牛奶巧克力配上牛奶卡士達內餡、「蘋蘋安安」以飽滿的夾心貝灌入蘋果醬，上層淋上蘋果糖霜，蘋果的香氣四溢，讓你蘋安一整年、「大桔大利」新春送桔利，以經典糖霜搭配柑橘巧克力，美味及美照讓你一次擁有！
針對農曆春節，Krispy Kreme加碼推優惠拜好年，除夕當日買一送一，購買「兔來運轉禮盒」6入/12入，贈「原味糖霜甜甜圈」6入/12入，每間門市限量50名。此外，開工日(1/30)新春好彩頭，凡當日消費即可獲得原味糖霜甜甜圈一顆，每間門市限量50名，每人限購一組，送完為止。還有新春下午茶限定「兔來運轉套餐」，只要購買新春甜甜圈或新春禮盒，即可加購任一大杯飲品折15元！
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