除夕買1送1、開工再送1顆！Krispy Kreme推3款新年甜甜圈+「兔來運轉」新春限定優惠

人氣厚奶酥展店開幕活動買一送一！受到喜劇演員邰智源喜愛的「反轉厚奶酥」擴大經營，從屏東潮州出發，至今在台灣北、中、南、東，包含外島統統都有據點，而新開幕的分店也都推出「開幕慶買一送一」的優惠活動，把握

2023-01-05 12:00