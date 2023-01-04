補班日不憂鬱！ 怡客「療芋日」一日限定優惠 美味雙芋撫慰你的心

農曆新年想好好休息，先撐過這週六補班日！ ikari怡客為了療癒辛苦的上班族們，特別推出「補班療芋日」(1/7)一日限定優惠，用濃芋系的「三明治+豆奶」好好慰勞大家，陪著你先苦後甘療癒滿滿，迎接新年的到來。

圖／ikari怡客提供

補班日的早餐就選「香芋肉鬆三明治」滿滿芋頭餡料搭配肉鬆，口感層次好豐富，再來杯香濃的大甲香芋豆奶，以新鮮黃豆現打，加上香氣滿分的大甲芋頭原料，溫潤順口超滿足！

圖／ikari怡客提供

ikari怡客讓大家花百元就可以輕鬆「療芋」，於1/7補班日推出「香芋肉鬆三明治」套餐優惠價99元，以及「大甲香芋豆奶」優惠價75元，一日限定雙芋出擊於全台怡客咖啡門市販售(外送平台、101門市除外)，就是要讓粉絲們補班日更愉快。

圖／ikari怡客提供

延伸閱讀：

．麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

．一連28天好運兔U！迷客夏新品2款「甘蔗杯」 新春刮刮樂抽雙人來回機票、電影好禮