快訊

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

補班日不憂鬱！ 怡客「療芋日」一日限定優惠 美味雙芋撫慰你的心

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／ikari怡客提供
圖／ikari怡客提供

農曆新年想好好休息，先撐過這週六補班日！ ikari怡客為了療癒辛苦的上班族們，特別推出「補班療芋日」(1/7)一日限定優惠，用濃芋系的「三明治+豆奶」好好慰勞大家，陪著你先苦後甘療癒滿滿，迎接新年的到來。

圖／ikari怡客提供
圖／ikari怡客提供

補班日的早餐就選「香芋肉鬆三明治」滿滿芋頭餡料搭配肉鬆，口感層次好豐富，再來杯香濃的大甲香芋豆奶，以新鮮黃豆現打，加上香氣滿分的大甲芋頭原料，溫潤順口超滿足！

圖／ikari怡客提供
圖／ikari怡客提供

ikari怡客讓大家花百元就可以輕鬆「療芋」，於1/7補班日推出「香芋肉鬆三明治」套餐優惠價99元，以及「大甲香芋豆奶」優惠價75元，一日限定雙芋出擊於全台怡客咖啡門市販售(外送平台、101門市除外)，就是要讓粉絲們補班日更愉快。

圖／ikari怡客提供
圖／ikari怡客提供

延伸閱讀：

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

一連28天好運兔U！迷客夏新品2款「甘蔗杯」 新春刮刮樂抽雙人來回機票、電影好禮

怡客

相關新聞

補班日不憂鬱！ 怡客「療芋日」一日限定優惠 美味雙芋撫慰你的心

農曆新年想好好休息，先撐過這週六補班日！ ikari怡客為了療癒辛苦的上班族們，特別推出「補班療芋日」(1/7)一日限定優惠，用濃芋系的「三明治+豆奶」好好慰勞大家，陪著你先苦後甘療癒滿滿，迎接新年的

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

近日有網友發現，麥當勞的漢堡大小與過去有所不同，在網路上引起熱烈討論。台灣麥當勞在1月4日發布公告，表示近2年推動「漢堡...

必勝客「1公尺披薩」開賣！加抽「韓國5人來回機票」

繼2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」之後，必勝客再於即日起限時推出1公尺派對巨飽盒，並且將外包裝紙盒升級成為「迷你高...

源自佛跳牆百年創始店聚春園！涵碧樓外帶每甕42,888元

本月即將迎來鴻兔年新春，日月潭涵碧樓酒店集結館內湖光軒經典功夫菜品，以及東方餐廳、九重花間日本餐廳異國料理，推出鴻兔新春...

漢堡王「華堡2顆199」！還有「波浪地瓜條」新登場

迎接2023年，漢堡王自1月4日至1月17日期間，推出「2堡199元」的限時活動，包括有「華堡」、「辣味華堡」、「犇牛肉...

一連28天好運兔U！迷客夏新品2款「甘蔗杯」 新春刮刮樂抽雙人來回機票、電影好禮

新年新氣象，迷客夏全新系列「甘蔗杯」一起迎接農曆新年，除了新推出2款甘蔗創意喝法，再加碼「好運兔U」新春好運LINE刮刮樂活動，一連28天，天天都有豐富獎項、驚喜好禮等著你！ 迷客夏的甘蔗青特調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。