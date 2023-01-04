好吃但太難買！ 好市多夯品「迷你披薩」回歸 網狂推：想囤、拜託不要缺貨

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團
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披薩控快追！ 美式賣場（Costco）好市多再現搶購熱潮的超夯品又來了，這款「迷你瑪格麗特披薩」，自去年11月上架就獲得好評，近日有網友再度分享「迷你pizza」回歸上架了，開心地表示真的好好吃，但缺點就是「很難買」。一貼文就引發網友熱烈回響，大讚只要放進烤箱中8分鐘，就能馬上吃到熱呼呼的披薩。

圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團
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一名會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼出一款「迷你小披薩」，忍不住讚嘆「天啊！這個真的好好吃啊！可惜太難買了」，而她分享的這款披薩、正是好市多熱賣品，叫做「Galileo冷凍迷你瑪格麗特披薩」，目前售價每盒229元，產品內含24個30公克的迷你披薩，實際大小有如手掌餅乾有夠可愛，非常適合當孩子早餐下午茶點心。

貼文一出，不少網友也紛紛表示認同並稱讚道「好吃，很需要多囤幾包」、「小孩子很喜歡」、「剛入坑，真的好吃」、「小小的好可愛唷～而且也不怕吃不完」、「真的好吃，後悔才拿一盒」、「改天想再去多囤幾盒，拜託不要缺貨」。

圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團
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