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電影《想見你》送珍奶！「鳳南小隊」重回台南送500杯免費珍奶，活動資訊1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／電影《想見你》臉書、老賴茶棧臉書
圖／電影《想見你》臉書老賴茶棧臉書

票房火爆加碼送！人氣台劇《想見你》再度由原班人馬出演打造全新續篇電影版，自12/30上映後便掀起票房熱浪，上映首週末連假全台票房突破4700萬，直接拿下新片票房冠軍，更將於1/7兌現首映會上的承諾，在台南發送500杯珍奶回饋影迷！

圖／電影《想見你》臉書
圖／電影《想見你》臉書

圖／老賴茶棧臉書
圖／老賴茶棧臉書

追星免費喝手搖！電影《想見你》首週票房破4700萬，宣布將在1/7回到拍攝地「台南」，發送500杯「全糖甜心珍奶」給影迷們，柯佳嬿、許光漢、施柏宇等三位主演也都將出席活動現場。好消息一出，就有不少影迷湧入並敲碗留言「台北也想要全糖甜心」、「台中有嗎？」，而在台南的朋友則樂道「我在台南，天氣晴」，週六準備開喝免費珍奶。

圖／老賴茶棧臉書
圖／老賴茶棧臉書

圖／老賴茶棧臉書
圖／老賴茶棧臉書

⁡《想見你》免費送500杯珍奶活動資訊

時間：1/7 14:00

地點：Mitsui Outlet Park 台南 1樓西側廣場（台南市歸仁區歸仁大道101號，台南高鐵站對面）

出席人員：柯佳嬿、許光漢、施柏宇、監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦

贈品：老賴茶棧全糖甜心珍奶（半糖微冰）1杯及限定海報1張

活動方式：需持電影《想見你》任一張電影票，12:30開始發放號碼牌，500張發完為止

圖／電影《想見你》臉書
圖／電影《想見你》臉書

注意事項：

1. 記得攜帶電影票根！每人限持1張票根，每張票根限領1杯。

2. 票券僅限戲院之實體票券、電子票券，不含未劃位之交換票、預售票

3. 團劃/包廳、影城免費兌換券恕不適用本活動。

4. 主辦單位保有活動最終解釋權。

電影《想見你》臉書

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