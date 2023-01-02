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手搖買1送1！烏弄開工日推「單品茶買一送一」，7種台灣茶自由選

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／烏弄UNOCHA臉書
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開工喝手搖趕走憂鬱！連鎖茶飲品牌「烏弄」將於1/3在全台門市推出「單品茶買一送一」優惠活動，四季春、阿里山金萱、碧螺春等多種自然回甘好茶統統有，記得來杯好茶開工醒醒腦吧！

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​喝茶去！高雄發跡的茶飲品牌「烏弄」將在1/3早上11點至晚上8點推出「大杯單品茶買一送一」，包含手採阿里山金萱、金萱烏龍、烏弄四季春、名間鄉冬片仔、碧螺春綠、十八胭脂紅玉及著涎金萱紅等7種好茶品，奶油香、蜂蜜香、海苔香、薄荷香、莓果香統統喝得到。活動將於全台烏弄門市同步進行，快就近買茶享優惠囉！

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