收假開工喝爆！2023最新星巴克買1送1就在「這天、這時段」

元旦連假後開工不憂鬱！2023年的最新星巴克買一送一來啦，1/3當日早上11點至晚上8點皆可享飲料買一送一。今年第一杯新品「栗香蒙布朗風味那堤、茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」直接優惠開喝，一次喝2杯都不是問題！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

栗香蒙布朗風味那堤。圖／星巴克提供

茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

星巴克將於1/3早上11點到晚上8點推出「新年快樂好友分享」，凡在活動期間購買2杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。收假開工小確幸，開啟新一年的好心情。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克「新年快樂 看到你真好」好友分享日

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

其他詳情請至活動頁面查詢

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