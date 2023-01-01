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從小喝到大！「北門綠豆沙牛乳大王」第2分店開幕 內行人推爆「這1杯」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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從小喝到大！近有40年歷史的排隊名店「北門綠豆沙牛乳大王」在羅東展店啦～除宜蘭北門口創始店外，羅東店為第2家分店，店內設有自助點餐機，結好帳再依訂單編號取餐。除了招牌綠豆沙牛奶外，部落客ㄚ欣更大推「這一杯」，滑順到一次炫一杯都不夠！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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北門綠豆沙牛乳大王羅東店開幕了！部落客ㄚ欣分享自己從小喝到大的人氣名店「北門綠豆沙牛乳大王」，店家的招牌綠豆沙牛奶、芋頭沙牛奶及木瓜牛奶都賣得嚇嚇叫，不過更讓ㄚ欣激推的是現在正當時的「酪梨牛奶」，清爽滑順且無酪梨怪味，入口十分細緻綿密，喝不到顆粒感，店家為維持最佳口感甜度都是固定的，吸一口就停不下來。

飲品都是500cc，牛奶系列是完全沒有碎冰的口感，不是很冰，部落客ㄚ欣建議拿到要盡快喝。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
飲品都是500cc，牛奶系列是完全沒有碎冰的口感，不是很冰，部落客ㄚ欣建議拿到要盡快喝。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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除此之外，不光是牛奶系列，店家的現榨果汁也都選用台灣本土水果，順口好喝。而到店必點的「酪梨牛奶」及「木瓜牛奶」都是季節性商品，想喝還要看時候喔！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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現榨果汁都是選用台灣本土種植的水果。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
現榨果汁都是選用台灣本土種植的水果。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

北門綠豆沙牛乳大王 羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路179號

營業時間：10:00-16:00（週一、二公休）

停車：林場對面有收費停車場

備註：「酪梨牛奶」約端午前後至過年前販售、「木瓜牛奶」約3月至11月販售

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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