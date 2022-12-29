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全家冰櫃好精采！新品「草莓鮮乳泡芙冰」勾起日本回憶，第二件5折買起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／杜老爺冰淇淋臉書、IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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全家冰櫃上新品囉！杜老爺先前推出人氣「牧場鮮乳泡芙冰」，這次再升級新推「草莓口味鮮乳泡芙冰」，選用日本在地原料，濃郁奶香搭配酸甜草莓，甜度剛剛好、讓人欲罷不能。現在購買還有第二件5折優惠，一次吃兩個都不罪惡。

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全家限定搶先開賣！杜老爺新推出的「草莓口味鮮乳泡芙冰」，使用日本靜岡草莓果泥與山梨牧場鮮乳，入口融化成草莓牛奶，酸甜不膩，搭配微帶蛋香的泡芙外皮，一口接一口。即日起至2023/1/2，還有全家LINE好友限時專屬優惠「第二件5折」，也有經典香草口味可以選擇，快把握優惠一次買起來吧！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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杜老爺牧場鮮乳泡芙冰 香草／草莓口味

售價：59元

優惠活動：即日起至2023/1/2，全家LINE好友限時專屬優惠「第二件5折」

圖／杜老爺冰淇淋臉書
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