奶茶控激推！全家「茶明載波鍋煮奶茶聖代」新上市，濃郁茶香搭配酸甜蜜桃，粉絲呼「炎亞綸聖代」

鍋煮奶茶也有聖代？而且在超商就能吃得到！全家便利商店新推出「茶明載波鍋煮奶茶聖代」，一上架就造成搶購與打卡風潮，鍋煮奶茶化身冰淇淋，一口接一口，奶茶控激推～快到最近的全家門市搜寶吧！

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主打手工鍋煮奶茶的茶飲品牌「茶明載波」由藝人炎亞綸所開，先前推出的利樂包廣受好評，這次更將招牌鍋煮奶茶變成聖代，並在全家悄悄上市，眼尖的網友馬上購入、打卡。「茶明載波鍋煮奶茶聖代」選用台灣香妃烏龍茶葉製作，保留了鍋煮奶茶的香濃，搭配蜜桃醬及微甜的焦糖脆粒，口感稍甜但不膩，就算是冷冷的天也要吃上一杯！

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鍋煮奶茶聖代販售資訊

販售地點：全台全家便利商店門市

售價：69元

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