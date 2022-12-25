全家霜淇淋買1送1！網曬「萌布朗造型巧克力霜淇淋」：好像蚯蚓跟虱目魚腸

全家巧克力霜淇淋買一送一！12/25聖誕節一日限定「全家霜淇淋買1送1」，網友最愛的「巧克力」口味自12/20強勢回歸後便掀起一股打卡風潮。本次再度攜手台灣精品手工巧克力品牌「畬室」，打造更濃黑巧克力霜淇淋，買一送一快吃起來！

圖／全家便利商店IG

圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

吃爆巧克力霜淇淋！全家於今(25)日推出「霜淇淋買1送1」，新口味「濃黑巧克力霜淇淋」超火紅，紛紛有許多網友拍照分享到臉書社團，而「萌布朗造型濃黑巧克力霜淇淋」更為吸睛，原PO表示「特別繞遠路去吃萌布朗擠花頭的店吃」，想像吃起來有一條一條的口感。雖然吃起來跟一般造型一樣，不過拍照上相、適合打卡，但也因為外型跟巧克力顏色而有網友表示「好像蚯蚓」、「蚯蚓霜淇淋」、「虱目魚腸」。

圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

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