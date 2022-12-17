全家巧克力霜淇淋29元開吃！畬室聯名優惠天天免費領

29元開吃巧克力霜淇淋！全家LINE好友優惠又來啦～只要加入全家官方LINE參與「杯杯濃情聖誕禮」活動，就可享「全家 x YU CHOCOLATIER畬室」新品優惠價好康，包含醇香巧克力飲特價59元、霜淇淋只要29元，還不限口味！以上等等銅板價優惠，跟著UDN小編一起手刀Get好康吧～

全家攜手畬室推出「醇香巧克力飲」及「榛香巧克力夾心土司」。圖／全家便利商店提供

全家「畬室濃黑巧克力霜淇淋」將於12/20正式上市。圖／全家便利商店提供

繼上次全家LINE好友專屬活動「Let's Café單品尋豆趣」後，本次再推「杯杯濃情聖誕禮」，即日起至12/27，加入全家官方LINE並按提示操作即可領取專屬優惠，獎項包含攜手「畬室」的最新聯名「醇香巧克力飲」特價59元(原價85元)、仙女醇奶茶或熱黑糖薑茶特價39元(原價55元)等，最搶手的莫不是「霜淇淋29元」優惠了！不限口味超大方，還可兌換至2023/1/3，等於是全網最期待且將於12/20上市的「濃黑巧克力霜淇淋(原價49元)」也能29元直接開吃～

圖／翻攝自全家LINE官方帳號

圖／翻攝自全家LINE官方帳號

畬室聯名優惠天天免費抽！每天擁有一次抽獎機會，分享給朋友還能多抽一次，不怕抽不到。趕快打開LINE，領取你的專屬好康吧！

圖／全家便利商店IG

延伸閱讀：

．全家巧克力霜淇淋「這天」開賣！網友最愛升級回歸「更濃黑」

．蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的