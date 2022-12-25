喝爆網紅手搖！3間超夯手搖品牌「買1送1」，一路喝跨年

耶誕快樂！今(25)日聖誕節，喝爆夯手搖享買一送一！UDN小編特別整理三間人氣手搖品牌「麻古茶坊」、「五桐號」及「春陽茶事」的買一送一優惠，各品牌紛紛祭出自家招牌超夯品項，喜歡可可、奶霜、純茶或是熱愛咀嚼口感統統有，還有超方便的外送優惠喔～

⬤ 麻古茶坊－提拉米蘇2.0買1送1

於今(25)日至麻古茶坊門市購買「提拉米蘇2.0(Ｍ/L)」即可享買一送一的耶誕優惠。人氣排行常勝軍「提拉米蘇2.0」嚴選法國原裝可可粉調製冰沙，搭配OREO脆片及獨家提拉米蘇奶霜，一下子就炫完一杯。

圖／麻古茶坊提供

⬤ 五桐號－玉堂春茶王、荔枝冰茶凍飲買1送1

即日起至2023/1/3，使用UberEats訂購五桐號「玉堂春茶王、荔枝冰茶凍飲」可享買1送1優惠，一路喝到明年都沒問題。

左為玉堂春茶王、右為荔枝冰茶凍飲。圖／五桐號官網

⬤ 春陽茶事－原茶系列買1送1、檸檬蜜烏龍11元

春陽茶事於即日起至2023/1/2推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，活動期間至「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，就有機會享有飲品最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每人每日有2次抽獎機會。

圖／春陽茶事提供

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