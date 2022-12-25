快訊

獨／登台4年！福岡第一鬆餅「Café del SOL」今夜熄燈

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

喝爆網紅手搖！3間超夯手搖品牌「買1送1」，一路喝跨年

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌業者提供
圖／各品牌業者提供

耶誕快樂！今(25)日聖誕節，喝爆夯手搖買一送一！UDN小編特別整理三間人氣手搖品牌「麻古茶坊」、「五桐號」及「春陽茶事」的買一送一優惠，各品牌紛紛祭出自家招牌超夯品項，喜歡可可、奶霜、純茶或是熱愛咀嚼口感統統有，還有超方便的外送優惠喔～

⬤ 麻古茶坊－提拉米蘇2.0買1送1

於今(25)日至麻古茶坊門市購買「提拉米蘇2.0(Ｍ/L)」即可享買一送一的耶誕優惠。人氣排行常勝軍「提拉米蘇2.0」嚴選法國原裝可可粉調製冰沙，搭配OREO脆片及獨家提拉米蘇奶霜，一下子就炫完一杯。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

⬤ 五桐號－玉堂春茶王、荔枝冰茶凍飲買1送1

即日起至2023/1/3，使用UberEats訂購五桐號「玉堂春茶王、荔枝冰茶凍飲」可享買1送1優惠，一路喝到明年都沒問題。

左為玉堂春茶王、右為荔枝冰茶凍飲。圖／五桐號官網
左為玉堂春茶王、右為荔枝冰茶凍飲。圖／五桐號官網

⬤ 春陽茶事－原茶系列買1送1、檸檬蜜烏龍11元

春陽茶事於即日起至2023/1/2推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，活動期間至「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，就有機會享有飲品最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每人每日有2次抽獎機會。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

延伸閱讀：

穿聖誕裝399元、對中2字450元！ 全台10大樂園「聖誕+壽星優惠」 一路嗨玩到跨年

5款草莓下午茶、雙色水冷杯！ 星巴克「栗香蒙布朗那堤」經典回歸 早鳥「這一招」搶先喝

麻古茶坊 奶霜 買一送一 冰沙 手搖 春陽茶事 聖誕節

相關新聞

獨／登台4年！福岡第一鬆餅「Café del SOL」今夜熄燈

喜愛日式舒芙蕾鬆餅的民眾，未來又少一間選擇了！來自日本，被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，因租約到期...

喝爆網紅手搖！3間超夯手搖品牌「買1送1」，一路喝跨年

耶誕快樂！今(25)日聖誕節，喝爆夯手搖享買一送一！UDN小編特別整理三間人氣手搖品牌「麻古茶坊」、「五桐號」及「春陽茶事」的買一送一優惠，各品牌紛紛祭出自家招牌超夯品項，喜歡可可、奶霜、純茶或是熱愛

杯杯環保折15元！ COMEBUY攜手WOKY祭出「環保保溫杯」優惠 還有港式厚奶、紅茶拿鐵暖心上市

想喝暖心飲品，你會需要這一「杯」！ COMEBUY攜手保溫杯首推品牌「WOKY沃廚」邀大家攜杯喝飲料，同場加映推薦充滿濃郁與清爽風味的「港式厚奶」及「紅茶拿鐵」，讓您用好杯喝好茶，還能享最高環保優惠！

一次炫1罐！品客「蛋沙拉三明治洋芋片」經典鹽味＋清爽蛋香，一片片停不下來

一片接一片！品客洋芋片竟然還有這種口味？7-ELEVEN販售的品客特殊口味「蛋沙拉三明治風味洋芋片」超吸睛，一般不會把蛋沙拉和洋芋片聯想到一起，品客直接實踐給你看，還有部落客分享「一小罐很快就嗑完」，

全球獨家售完絕版！卡滋「蠟筆小新爆米花造型桶」上市

蠟筆小新鐵粉注意，最強萌主即將登場。卡滋爆米花於2022年年終推出「蠟筆小新爆米花造型桶」，超萌偵探服裝造型為台灣獨家限...

「國王派」哪裡有賣？全台最強8間「法式甜點名店」美味出爐

你有聽過國王派嗎？國王派（galette des Rois）是法國人在每年1月6日天主教主顯節前後食用的一種圓形餡餅，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤製而成。 特別的是餅中藏有小瓷偶，通常伴隨硬紙做的王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。