穿聖誕裝399元、對中2字450元！ 全台10大樂園「聖誕+壽星優惠」 一路嗨玩到跨年

迎接最夢幻聖誕節，緊接全民期待的跨年活動到來！ 全台樂園紛紛祭出聖誕優惠、壽星優惠、對對碰優惠等，為您整理「全台遊樂園聖誕優惠+壽星優惠」懶人包，趕緊換上聖誕老人、聖誕女郎裝，一路瘋玩樂園到跨年吧！

●劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

12/24、12/25限時2天，劍湖山世界推出「聖誕裝扮優惠」，只要裝扮成聖誕老人、馴鹿、聖誕樹等，全身裝扮面積須達80%以上(上下身皆為裝扮服＋頭臉部裝飾)，即可享3.3折優惠價299元；12月壽星也同享優惠，即日起至12/30前，只要當月壽星出示身分證，一樣優惠價299元。

●六福村

圖／六福村提供

六福村打造全台最大飄雪聖誕村，還有盛大的聖誕遊行。即日起至2023/1/2止，推出3大聖誕優惠，只要變裝耶誕老人、耶誕女郎或耶誕精靈即可享優惠票價399元；同期間若穿著紅色、綠色上衣(需70%以上面積為指定顏色，二色可混搭)，門票只要650元；即日起至12/31止，現場出示粉專截圖，搭配聖誕口號「HO!HO!HO!Merry Christmas!」即可享惠價650元。另外，至12/31前還有六福村民大會優惠，只要身分證戶籍地址有「六」(限國字)或「福」，中1字玩六福村優惠票價599元、2字全中450元。

●小人國

圖／翻攝自小人國臉書

小人國推出「聖誕指定日優惠」，凡在12/24、12/25、12/26、12/30、12/31或2023/1/1、2023/1/2來小人國玩，2人同行現場購票(限6歲以上購買550元門票者)，即可免費獲得聖誕限定爆米花1桶。另有壽星優惠，「當月壽星」只要至購票現場出示身分證等相關證件，並出示官網生日券，即可享優惠票價250元，當天入園後若有申辦無限暢遊卡也只要599元。

●麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區推出「12月壽星優惠」，即日起至12/31止，出示身分證或健保卡，壽星玩探索世界只要399元，且同行親友最多2人各可享優惠票價599元；壽星搭天空之夢摩天輪也只要150元，同行親友最多2人各只要250元。

●九族文化村

圖／九族文化村提供

九族文化村推出「變裝優惠」，12/24、12/25限時2天，只要2人穿著「聖誕主題服裝」或「全白情人裝」，即可享雙人門票價1,000元，等於每人只要500元；另外，即日起至1/2前還有天天優惠票價750元，周五六日則有午後價600元(限14：30後入園)，凡購票就送入園當天無限次搭乘日月潭纜車。

●義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供

溫馨過聖誕，義大遊樂世界即日起至12/30止推優惠票價，不限年齡通通都只要720元；還有壽星優惠，即日起至12/31止，只要是「當日壽星」入園出示身分證等相關證件檢驗，即可免費入園，且最多2位陪同者也能享有優惠門票價699元。

●遠雄海洋公園

圖／花蓮遠雄海洋公園提供

即日起至12/31止，遠雄海洋公園推「12月壽星」免費暢遊優惠，壽星本人至購票現場出示身分證(小朋友憑健保卡)，即可免費入園，需搭配1位同行者現場購買全票890元。另有「宜花東鄉親優惠」，即日起至12/31止，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親(或身分證G、U、V者)，現場購票出示相關證件，可享優惠票價699元。

●鈴鹿賽道樂園

圖/鈴鹿賽道樂園提供

即日起至2023/1/2，鈴鹿賽道樂園平日現場購票，凡穿聖誕節裝扮，10歲以下免費暢玩，一位16歲以上購買全日暢遊券，可帶兩位10歲以下有聖誕節裝扮的小朋友暢玩樂園。另，不分平假日全日暢遊券650元/人，四項組合券399元/人，17:00後的星光暢遊券399元/人，暢遊券可於購票當日暢玩全園遊樂設施，不限搭乘次數(不含迷你鈴鹿賽道、小小騎士)。

●頑皮世界野生動物園

圖／頑皮世界野生動物園提供

現場購票加贈消費劵方案，買480元全票就送100元消費券，買380元學童票送80元消費券，買280元幼童票送50元消費券。

●埔心牧場

圖／取自埔心牧場粉絲頁

12/24至12/25的11:00前早鳥票、14:00後星光票1人通通150元，3歲以下及75歲(含)以上者憑證件免費入園，聖誕節還有限定活動「水豚耶誕造勢會」、「羊駝踢館賽」及「雪地競賽遊戲」等活動。

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