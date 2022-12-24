杯杯環保折15元！ COMEBUY攜手WOKY祭出「環保保溫杯」優惠 還有港式厚奶、紅茶拿鐵暖心上市
想喝暖心飲品，你會需要這一「杯」！ COMEBUY攜手保溫杯首推品牌「WOKY沃廚」邀大家攜杯喝飲料，同場加映推薦充滿濃郁與清爽風味的「港式厚奶」及「紅茶拿鐵」，讓您用好杯喝好茶，還能享最高環保優惠！
自112/1/1至112/1/20，共二十天，只要憑指定（WOKY聯名）及同系列各顏色杯款，先加入LINE《WOKY官方帳號》拿到限量2500名專屬環保優惠券(含政府環保5元折扣)，到全台COMEBUY門市憑WOKY聯名任一杯；並出示WOKY環保優惠券，每杯即可享最高15元折扣，絕對是新年享應環保限量優惠禮物。
「港式厚奶」是風靡香港百年的國民聖飲，完美的港式厚奶就要做到茶濃、奶濃，特別嚴選全脂淡奶與錫蘭紅茶調製，與眾不同的經典口感，展現獨特香港味道的絕妙滋味。「紅茶拿鐵」則是COMEBUY最熱銷經典的飲品，強調以杯杯現萃而出的世界三大紅茶之一（烏瓦紅茶）加上香醇鮮乳調製而成，絕對是冬天講究健康又愛好奶茶的鮮萃暖心首選風味。
COMEBUY也於全新年度獻上最多的優惠方式，凡於聖誕節111/12/24至112/1/2，線上點餐加入LINE官方帳號，即可馬上獲得兩張下次購買指定檔期飲品(港式厚奶/紅茶拿鐵)，單品五元折價券。另外，只要單筆消費滿額150元，可獲得全品項9折券一張；單筆消費滿額300元則可加碼再獲得一張全品項85折券，COMEBUY邀請粉絲們新年一起愛地球享多重好康！
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