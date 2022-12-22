摩斯新品「乳酪卡士達米派」 誘人千層派皮＋乳酪卡士達 網稱：像豆皮壽司

摩斯新米派出爐！摩斯漢堡新品「乳酪卡士達米派」正式上市，千層派皮搭配奶油乳酪與卡士達醬，下午茶又多了一項新選擇。而在此新品推出前，便有網友在PTT分享討論，表示「看起來怎麼有點像豆皮壽司」，究竟吃起來是什麼滋味呢？

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁

摩斯漢堡推出新品「乳酪卡士達米派」，酥脆的千層派皮包裹由澳洲奶油乳酪及卡士達醬製成的內餡，香甜細緻、口感滑順，配上一杯咖啡或茶飲恰恰好！點套餐＋45元即可加購(原價50元)，喜歡嘗鮮的朋友趕緊衝一波搶先吃啦！

圖／摩斯漢堡官網

而在「乳酪卡士達米派」正式推出前已有網友在PTT討論，表示「起司條變體」、「真的有豆皮壽司的感覺」，也有網友感覺熱量不少並留言「熱量炸彈」，不過炸物誰能拒絕呢？偶爾吃吃一飽口福不過分。

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