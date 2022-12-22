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一日限定優惠！ 「鶴茶樓」草莓甘露回歸買1送1、「好一點熟醇紅茶」快閃乘風聖誕禮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

整理3家人氣手搖飲料，用好奶茶好飲料一同歡度聖誕節鶴茶樓「草莓甘露」回歸開賣，並帶來買草莓甘露送純茶活動；「好一點熟醇紅茶」迎接耶誕並關懷青少年，帶來快閃聖誕禮；「康青龍」的全新紅顏系列，讓大家喝相思鮮奶茶暖心過冬。

鶴茶樓

鶴茶樓草莓季限定的「草莓甘露」，今年搶在聖誕前夕12/23回歸開賣，選用皮薄多汁的大湖草莓，產地直送保持草莓鮮度，加入鮮奶、椰奶打至成草莓冰沙提高口感滑順、香醇度，配上鶴頂紅茶凍帶出清爽茶韻，特別調整低甜度，入口甜而不膩。12/23開賣+一日限定優惠，凡購買草莓甘露送「私藏古法茶」任選一杯，限來店購買，每人限購兩組。

圖／鶴茶樓
圖／鶴茶樓

圖／鶴茶樓
圖／鶴茶樓

好一點熟醇紅茶

南港茶飲品牌「好一點熟醇紅茶」，8月開幕以來已默默奉獻捐贈18個單位英雄們，總計已送出超過500杯飲料，首度攜手「乘風少年學園」送出快閃聖誕好禮，希望讓更多人一同關心青少年。只要在12/23當天按讚「乘風少年學園」FB粉專，搭配完成「好一點熟醇紅茶」門市消費任一杯飲品，即贈乘風口罩1份，或搭配在你訂訂餐平台訂滿6杯飲品，即贈「乘風酒精噴霧」1個，活動限自取，贈品數量有限，送完為止。

圖／好一點熟醇紅茶
圖／好一點熟醇紅茶

康青龍

康青龍全新「紅顏相思」系列，推出「芋圓相思鮮奶茶」、「相思鮮奶茶」與「芋圓相思奶茶」與「相思奶茶」四款冬季限定新品，保留紅豆飽滿的顆粒口感，選用香氣馥郁的伯爵鮮奶茶，搭配高人氣雙色芋圓，層層堆疊出幸福醇香滋味，熱熱喝暖口暖手又暖心，令人超滿足！

圖／康青龍
圖／康青龍

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