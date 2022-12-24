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一次炫1罐！品客「蛋沙拉三明治洋芋片」經典鹽味＋清爽蛋香，一片片停不下來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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一片接一片！品客洋芋片竟然還有這種口味？7-ELEVEN販售的品客特殊口味「蛋沙拉三明治風味洋芋片」超吸睛，一般不會把蛋沙拉和洋芋片聯想到一起，品客直接實踐給你看，還有部落客分享「一小罐很快就嗑完」，如同廣告詞「品客一口口，片刻不離手」般停不下來。

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零食新滋味！「蛋沙拉三明治風味」品客小小一罐無負擔，薄脆洋芋片搭配些微蛋香，不衝突反而帶給味蕾新的刺激！部落客Sunsun表示「買了之後深怕很雷，吃上一口卻發現真的很妙」，品客的經典鹹味與蛋香好涮嘴，推薦給喜歡嘗鮮的朋友～12/27前購買還有2件八折、4件75折的優惠，除了蛋沙拉三明治風味外，也可搭配原味及洋蔥口味，快到便利商店帶走你的療癒小零食吧！

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沙拉 三明治 7-ELEVEN

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