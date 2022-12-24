一次炫1罐！品客「蛋沙拉三明治洋芋片」經典鹽味＋清爽蛋香，一片片停不下來

你有聽過國王派嗎？國王派（galette des Rois）是法國人在每年1月6日天主教主顯節前後食用的一種圓形餡餅，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤製而成。 特別的是餅中藏有小瓷偶，通常伴隨硬紙做的王

2022-12-23 16:03