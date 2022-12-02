全聯隱藏版「布朗尼脆片餅乾」，口感像壓扁的布朗尼，多種吃法1次收
全聯就買得到！聽說在全聯有一款隱藏版餅乾？就是這款泰國熱銷「布朗尼脆片餅乾」，不僅有布朗尼的香濃，加上巧克力脆片更加濃郁，還多了酥脆的口感，雖然看上去有點像肉乾，不過吃一口就讓人驚豔、超涮嘴！
全聯的隱藏版「布朗尼脆片餅乾」開封時就能聞到濃郁的巧克力香氣，餅乾脆口，不會過甜也不黏牙。光看包裝會以為是脆片薄餅路線，沒想到實際吃起來就像是壓扁、脫水後的布朗尼，酥脆的同時還能吃到布朗尼蛋糕的紮實口感。
部落客Sunsun推薦這款餅乾給喜歡布朗尼的朋友，也分享可以嘗試冰過再吃，或是沾著香草冰淇淋，搭配咖啡、泡牛奶等多樣的吃法，由此可知這款「布朗尼脆片餅乾」真的超百搭，下午茶當作點心也很剛好。
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