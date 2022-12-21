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麻古茶坊1＋1！超人氣「提拉米蘇2.0買1送1」 限時3日一次喝過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／麻古茶坊提供
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手搖控喝起來！進入耶誕倒數，手搖店陸續推出限定好康，「麻古茶坊」派出超人氣「提拉米蘇2.0」一同歡慶，將於12/23至12/25推出買一送一優惠～不論是螞蟻人、甜點控還是手搖控都抵擋不住，趁著優惠一次喝過癮吧！

圖／麻古茶坊提供
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圖／麻古茶坊FB粉絲頁
圖／麻古茶坊FB粉絲頁

麻古茶坊聖誕節超狂優惠「提拉米蘇2.0買1送1」，自12/23起至12/25限時3天，到麻古門市購買「提拉米蘇2.0(Ｍ/L)」即可享買一送一的超值好康。穩坐人氣排行的「提拉米蘇2.0」選用法國原裝可可粉調製冰沙，搭配香脆OREO脆片，再以麻古獨家提拉米蘇奶霜封頂，奶霜調和微苦可可，加上脆口OREO，口感層次大加分，耶誕手搖就選這杯啦～

圖／麻古茶坊提供
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圖／麻古茶坊提供
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麻古茶坊 OREO 聖誕節 買一送一 手搖 奶霜

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