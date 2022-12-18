整碗草莓封頂！港式甜品升級洗版IG 「草莓燉奶、必點隱藏版」1次看

IG超紅甜點在此！這間位於台北中山的「双妹嘜養生甜品」，專賣各式養生甜品，12月更搭配當季水果「草莓」推出冬季限定「草莓燉奶」，結合香港著名燉奶與草莓，還有一款必吃隱藏版，跟著UDN小編一起看看到底是什麼祕密甜品吧！

圖／IG@9an.eatba授權

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草莓季甜點不只草莓蛋糕！「双妹嘜養生甜品」自12/6起開賣冬季限定「草莓燉奶」，蛋白和牛奶熬煮的濃郁燉奶，放上約20個大大切半草莓，搭配草莓醬與些許煉乳，甜而不膩超滑順！而隱藏版則是草莓燉奶升級版，加入帶有顆粒的紫米豐富口感層次，香氣也更濃郁，喜歡紫米的朋友不要猶豫直接點隱藏版就對囉！

圖／IG@9an.eatba授權

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双妹嘜養生甜品

地址：台北市中山區農安街2巷20之33號營業時間：11:00-21:00（週日12:00開始營業）

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