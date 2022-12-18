整碗草莓封頂！港式甜品升級洗版IG 「草莓燉奶、必點隱藏版」1次看
IG超紅甜點在此！這間位於台北中山的「双妹嘜養生甜品」，專賣各式養生甜品，12月更搭配當季水果「草莓」推出冬季限定「草莓燉奶」，結合香港著名燉奶與草莓，還有一款必吃隱藏版，跟著UDN小編一起看看到底是什麼祕密甜品吧！
草莓季甜點不只草莓蛋糕！「双妹嘜養生甜品」自12/6起開賣冬季限定「草莓燉奶」，蛋白和牛奶熬煮的濃郁燉奶，放上約20個大大切半草莓，搭配草莓醬與些許煉乳，甜而不膩超滑順！而隱藏版則是草莓燉奶升級版，加入帶有顆粒的紫米豐富口感層次，香氣也更濃郁，喜歡紫米的朋友不要猶豫直接點隱藏版就對囉！
双妹嘜養生甜品
地址：台北市中山區農安街2巷20之33號營業時間：11:00-21:00（週日12:00開始營業）
延伸閱讀：
．送你一盒乳酪蛋糕！融化你心「心軟乳酪」北車新開幕，2日限定「乳酪蛋糕免費吃」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言