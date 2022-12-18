送你一盒乳酪蛋糕！融化你心「心軟乳酪」北車新開幕，2日限定「乳酪蛋糕免費吃」

可愛到讓人尖叫！LINE貼圖上萌翻的好想兔，現身鮮茶道跟大家見面啦！不只有多款不同圖案的聯名紙杯，還有杯袋、便當盒、水瓶及保冷袋等週邊品項，只要點滿100元就可以加價購、把它們都帶回家，在日常生活中就能有好想兔陪在身邊，要讓這個冬天可可愛愛又粉粉嫩嫩～

2022-12-17 13:00