送你一盒乳酪蛋糕！融化你心「心軟乳酪」北車新開幕，2日限定「乳酪蛋糕免費吃」
送你一盒乳酪蛋糕！小小一個好可愛，「心軟乳酪」剛結束板橋環球快閃店，實體店面也即將開幕與大家見面，為歡慶開幕特別推出「乳酪蛋糕免費送」活動，12/19及12/20兩日限定，筆記快拿出來！活動辦法、時間一次告訴你。
一吃就愛上的「心軟乳酪」將在台北車站地下街M3出口開幕！店家推出2日限定超好康「心軟乳酪蛋糕免費送」，凡於12/19及12/20兩日晚上6點起，前30名顧客只要打卡按讚並分享臉書、tag一位朋友，即可免費獲得「1盒心軟乳酪蛋糕(價值210元)」！超大方優惠，趕緊筆記下來，晚去就沒有囉～
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