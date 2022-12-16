草莓尬仙草全台首見！ 3款清原芋圓「草莓飲料+甜品」 滑仙草入口忍不住「莓好心凍」

草莓季來了一款暗黑系浪漫甜點！ 甜品專賣店清原芋圓近日推出3款草莓季新品「莓好心凍、芋見莓好、莓莓好哞」，不單名稱超夢幻，新奇的新鮮酸Ｖ草莓泥尬滑嫩仙草的鮮組合，就讓人忍不住好奇是什麼樣的「心凍」期待！

圖／清原芋圓提供

這回清原芋圓推出最令人矚目的、一吃就心凍全新口味「莓好心凍」，以冬天最夯飽滿草莓攪拌成泥，尬上甜品系前幾名的仙草君，原本各自單調的風味搖身一變成了絕配，更把整碗配料堆到像小山，芋圓跟西米露大增飽足感，最後淋上甜蜜香醇的煉乳，料多味美直接稱霸嚼嚼系甜品。

圖／清原芋圓提供

延續去年「芋見莓好」回歸，芋泥和草莓泥的雙響好料，加上軟Q小芋圓、西米露，整整一大杯飽足感滿分；熱飲部必點的「莓莓好哞」，用濃郁鮮奶襯托出新鮮草莓的酸甜，現正推出還可以「0元免費升級Oatside燕麥奶」以完美比例調和燕麥奶與草莓果泥，喝起來負擔更低、幸福感更高。

圖／清原芋圓提供

延伸閱讀：

．蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的

．喝了莓！ 5家粉紅「草莓季」手搖新品 Sharetea「一杯10顆草莓」、大苑子、清原「濃郁奶香」升級