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喝了莓！ 5家粉紅「草莓季」手搖新品　Sharetea「一杯10顆草莓」、大苑子、清原「濃郁奶香」升級

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

冬季必喝草莓飲，喝了沒？ 想嘗嘗草莓泥的酸Ｖ，可選擇清原「芋見莓好」、歇腳亭「蓋士莓莓鐵觀音」、想試試奶香餘韻，可選擇大苑子「莓好相戀」、歇腳亭「鮮奶莓酪蒂」、甲文青「莓莉雪霜凍」，幫大家蒐集5家粉紅「草莓季」必追手搖飲，推薦給草莓控們一起追起來！

清原芋圓

清原芋圓將於12/16推出草莓新品，延續去年「芋見莓好」回歸，芋泥和草莓泥的雙響好料，加上軟Q小芋圓、西米露，整杯飽足感滿分；熱飲部必點的「莓莓好哞」，用濃郁鮮奶襯托出新鮮草莓的酸甜，可「免費升級Oatside燕麥奶」，以完美比例調和燕麥奶與草莓果泥，喝起來負擔更低、幸福感更高。

芋見莓好(左)、莓莓好哞(右)。圖／清原芋圓提供
芋見莓好(左)、莓莓好哞(右)。圖／清原芋圓提供

Sharetea歇腳亭

Sharetea歇腳亭於12/16將推出「你想好了莓」系列，兩款飲品「每一杯裡都有10顆草莓」的份量，「鮮奶莓酪蒂」以手工奶酪加入每日新鮮製作的草莓鮮果泥，再注入香醇鮮奶，呈現粉白交織；「蓋士莓莓鐵觀音」現打芝士鹹奶蓋，中段有新鮮草莓果泥，再以黃金翠綠為基底，再加上Sharetea歇腳亭特製的鐵觀音茶凍，吃得到酸甜果肉香和滑Q茶香凍，口感層次超豐富。陪草莓控喝滿整個冬天，將於12/16-12/22上市首週「杯杯折5元」！

鮮奶莓酪蒂（左）、蓋士莓莓鐵觀音（右）。圖／Sharetea歇腳亭提供
鮮奶莓酪蒂（左）、蓋士莓莓鐵觀音（右）。圖／Sharetea歇腳亭提供

大苑子

大苑子最新草莓飲品「莓好相戀」，把超人氣「莓好相戀」再升級，加入口感滑順、奶香濃而不膩的「許慶良鮮奶酪」，整杯不但喝得到草莓牛奶的香甜、吃得到新鮮草莓果肉，以及滑順香濃的鮮奶酪，奶香幸福感Double。

莓好相戀。圖／大苑子提供
莓好相戀。圖／大苑子提供

TEA TOP

TEA TOP帶來2款草莓系列飲品，「日月苺好」以日月潭紅茶為基底，搭配新鮮草莓果粒以及Q彈茶凍，清新爽口酸甜好滋味；而「焦糖美苺」，用草莓鮮果粒加入甜蜜焦糖製成奶味冰沙，甜蜜感十足。12/24至12/26更推出VVIP會員專屬優惠，超人氣草莓系列飲品「日月苺好」、「焦糖美苺」任兩杯，即可享「第2杯折17元」優惠。

日月莓好（右）焦糖美莓（左）。圖／TEA TOP提供
日月莓好（右）焦糖美莓（左）。圖／TEA TOP提供

甲文青

甲文青推3款「草莓+冰沙」系列，首先是「莓莉雪霜凍」，以草莓冰沙搭配鮮奶和優格，加上滿滿的青茶凍配上厚厚一層新鮮草莓丁，濃郁茶香與草莓完美契合，「芝士莓莉」以香醇濃郁的鹹甜芝士奶蓋與草莓冰沙的共舞，加上香氣十足的餅乾粉，手搖飲品瞬間變成美味可口下午茶點心；最後的「草莓莉莉優格」，綿密優格冰沙搭配草莓丁和草莓醬，每一口都能嚐到草莓果粒。

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

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草莓季 手搖

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