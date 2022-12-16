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聖誕節限定甜點！「PAUL」7款必吃＋打卡系甜點 營造滿滿聖誕儀式感

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
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聖誕節進入倒數，想好今年要怎麼過了嗎？無論是聚餐或約會、辦趴，都少不了來上甜點做完美點綴！「PAUL」推出了7款聖誕季限定甜點，不只美味也美型，要讓大家擁有滿滿的聖誕儀式感！每款均限量供應，記得預訂才不會撲空唷～

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因應聖誕主題，「PAUL」推出紅旅人烏龍、奇諾比可、綠野仙蹤、草莓布列斯特、雪藏莓果塔、紅鑽莓好派司、紅寶石草莓閃電泡芙等7款限時甜點；聖誕節必備的樹幹蛋糕再進化，以紅寶石巧克力包著紅烏龍磅蛋糕的「紅旅人烏龍」，擺滿鮮紅的草莓當點綴，搭配迷人香氣覆盆子甘納許，入口甜而不膩；「奇諾比可」則以淺粉紅色加上米色圓點點綴，基底使用巧克力脆餅，疊上伯爵海綿蛋糕、淋上草莓提拉，莓果慕斯微酸、口感多層次；以聖誕節元素的綠、白、紅三色當靈感的「綠野仙蹤」，是用特製的抹茶起司慕斯蛋糕為基底，仔細做出由淺至深的漸層，最後放上繽紛莓果與抹茶蛋白糖，抹茶香氣撲鼻，綿密口感一吃進嘴裡就化開。

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為了迎接今年到來的草莓季，「PAUL」改良經典甜點，用草莓布列斯特、雪藏莓果塔、紅鑽莓好派司、紅寶石草莓閃電泡芙療癒草莓控們；「草莓布列斯特」是在法國直送的泡芙殼裡擠入特製草莓優格醬，放上大顆新鮮草莓，撒上珍珠糖杏仁粒點綴，完美呈現酸甜口感；「雪藏莓果塔」是以「雪」當主軸，在塔殼裡加入Q彈鮮奶酪，特製莓果醬搭配草莓切片與開心果，讓人幸福感爆棚！換上全新面孔的「紅寶石草莓閃電泡芙」塞滿起司莓果醬，泡芙外殼則沾滿紅寶石巧克力醬，並撒上覆盆子果粒與開心果仁，口感清爽不甜膩；還有明星商品千層派也大變身，派皮烘烤到蓬鬆，中央的凹洞倒入特製的起司莓果醬、舖上草莓，舌尖上滿滿是濃郁的幸福滋味。

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聖誕季、草莓甜點均是限量供應，賣完就沒囉，草莓控們或是要帶給親友分享的，要記得提早預訂，錯過的話又要再等一年了～

PAUL【販售門市】

仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店

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泡芙 甜點 磅蛋糕 果醬 聖誕節

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