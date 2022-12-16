「萬波」開大絕聯名OATSIDE燕麥奶推「可可系列飲品」！雙重可可燕麥與62%生巧克力那堤必喝

「萬波島嶼紅茶」開大絕啦！即日起攜手OATSIDE燕麥植物奶，合作推出一系列可可飲系列新品！全新「雙重可可燕麥那堤」、「蘭葉可可燕麥那堤」與「薑薑芝麻湯圓」一次看，還有去年大受好評的「62%生巧克力那堤」也回歸了。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波與OATSIDE燕麥植物奶的合作可說是不敗人氣組合，推出可可系列新品更是冬天必喝的飲品之一。首推「雙重可可燕麥那堤」，採用進口可可粉和巧克力醬的雙重融合，完美呈現巧克力多層次的濃郁風味，再加入超順口OATSIDE職人燕麥植物奶，其堅果燕麥香，點一杯熱的整體喝起來真的很暖心。

圖／萬波島嶼紅茶提供

至於「蘭葉可可燕麥那堤」，顧名思義就是把錫蘭紅茶、可可與OATSIDE職人燕麥植物奶經過特殊比例調製，除了有植物奶滑順口感，獨有的錫蘭紅茶作為基底更能襯托迷人的可可香氣。另外也要介紹特地全新回歸的 「62%生巧可可那堤」，可說是去年度的人氣王，62%的比例簡直為成人所設計，不只濃郁，不死甜的榛果香氣迸發出冬季獨有的韻味，很適合下午茶來一杯。

圖／萬波島嶼紅茶提供

其他還有冬天暖胃的「薑薑芝麻湯圓」。現在即日起全台門市同步「暖心」上市，知名外送平台與線上點餐平台也喝得到。可可三款售價75元，薑薑芝麻湯圓則為60元。快揪團同事親朋好友訂購囉！

圖／萬波島嶼紅茶提供

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