快訊

卸任後先回台大醫院報到 柯文哲稱「要辦退休」親曝背後取捨

「無康復可能」泰國長公主病情曝光 皇室可能在數日後宣布死訊

震撼！瓦城砸8000多萬 收購台北美式早午餐霸主「樂子the Diner」

「萬波」開大絕聯名OATSIDE燕麥奶推「可可系列飲品」！雙重可可燕麥與62%生巧克力那堤必喝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶」開大絕啦！即日起攜手OATSIDE燕麥植物奶，合作推出一系列可可飲系列新品！全新「雙重可可燕麥那堤」、「蘭葉可可燕麥那堤」與「薑薑芝麻湯圓」一次看，還有去年大受好評的「62%生巧克力那堤」也回歸了。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波與OATSIDE燕麥植物奶的合作可說是不敗人氣組合，推出可可系列新品更是冬天必喝的飲品之一。首推「雙重可可燕麥那堤」，採用進口可可粉和巧克力醬的雙重融合，完美呈現巧克力多層次的濃郁風味，再加入超順口OATSIDE職人燕麥植物奶，其堅果燕麥香，點一杯熱的整體喝起來真的很暖心。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

至於「蘭葉可可燕麥那堤」，顧名思義就是把錫蘭紅茶、可可與OATSIDE職人燕麥植物奶經過特殊比例調製，除了有植物奶滑順口感，獨有的錫蘭紅茶作為基底更能襯托迷人的可可香氣。另外也要介紹特地全新回歸的 「62%生巧可可那堤」，可說是去年度的人氣王，62%的比例簡直為成人所設計，不只濃郁，不死甜的榛果香氣迸發出冬季獨有的韻味，很適合下午茶來一杯。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

其他還有冬天暖胃的「薑薑芝麻湯圓」。現在即日起全台門市同步「暖心」上市，知名外送平台與線上點餐平台也喝得到。可可三款售價75元，薑薑芝麻湯圓則為60元。快揪團同事親朋好友訂購囉！

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

延伸閱讀：

喝了莓！ 5家粉紅「草莓季」手搖新品　Sharetea「一杯10顆草莓」、大苑子、清原「濃郁奶香」升級

麥當勞新推草莓塔？陸網瘋傳「麥當勞聖誕草莓塔」，網哭「大無語」

湯圓 巧克力 萬波 下午茶 必喝

相關新聞

聖誕節限定甜點！「PAUL」7款必吃＋打卡系甜點 營造滿滿聖誕儀式感

聖誕節進入倒數，想好今年要怎麼過了嗎？無論是聚餐或約會、辦趴，都少不了來上甜點做完美點綴！「PAUL」推出了7款聖誕季限定甜點，不只美味也美型，要讓大家擁有滿滿的聖誕儀式感！每款均限量供應，記得預訂才不會撲空唷～

草莓尬仙草全台首見！ 3款清原芋圓「草莓飲料+甜品」 滑仙草入口忍不住「莓好心凍」

草莓季來了一款暗黑系浪漫甜點！ 甜品專賣店清原芋圓近日推出3款草莓季新品「莓好心凍、芋見莓好、莓莓好哞」，不單名稱超夢幻，新奇的新鮮酸Ｖ草莓泥尬滑嫩仙草的鮮組合，就讓人忍不住好奇是什麼樣的「心凍」期待

「萬波」開大絕聯名OATSIDE燕麥奶推「可可系列飲品」！雙重可可燕麥與62%生巧克力那堤必喝

「萬波島嶼紅茶」開大絕啦！即日起攜手OATSIDE燕麥植物奶，合作推出一系列可可飲系列新品！全新「雙重可可燕麥那堤」、「蘭葉可可燕麥那堤」與「薑薑芝麻湯圓」一次看，還有去年大受好評的「62%生巧克力那堤」也回歸了。

超Q必收！家樂福獨家「小小兵爆米花桶」，涮嘴爆米花＋收納，居然還能在路上跑？

不只全家有，家樂福也有超可愛「小小兵爆米花桶」！家樂福獨家小黃人「小小兵爆米花桶」造型超Q、模樣超討人喜歡，騎上專屬小車車，還真的可以在路上跑！除了有顆顆涮嘴爆米花外，還能背出去炫，也可以當「迴力車」

喝了莓！ 5家粉紅「草莓季」手搖新品　Sharetea「一杯10顆草莓」、大苑子、清原「濃郁奶香」升級

冬季必喝草莓飲，喝了沒？ 想嘗嘗草莓泥的酸Ｖ，可選擇清原「芋見莓好」、歇腳亭「蓋士莓莓鐵觀音」、想試試奶香餘韻，可選擇大苑子「莓好相戀」、歇腳亭「鮮奶莓酪蒂」、甲文青「莓莉雪霜凍」，幫大家蒐集5家粉紅

耶誕帽、胡桃鉗、薑餅人來報到！kafeD捎來5款節慶滋味

耶誕節前夕，各家甜點、飲品紛紛添加節慶風味，德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」今年推出5款限定餐飲，包括高顏值耶誕甜點「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。