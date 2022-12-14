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開LINE免費領！ CoCo推聖誕杯+Co娃貼圖 喝手搖第2杯5元、加好友送折價券50元
迎接充滿節日氣氛的季節，高cp值的連鎖茶飲「CoCo都可」了解飲料控們隨時想喝飲料的心，搭配節日氣息首次推出節慶Q萌造型動態貼圖、造型聖誕杯，還有加入CoCo LINE則可領取隱藏版折價券50元優惠，準備陪你一起過好年。
CoCo都可每個禮拜隨機推出指定飲料優惠，週三好友日「第二杯5元」快閃優惠，12/14最新推出香氣濃郁、充滿咀嚼感的「燕麥奶茶第二杯5元」一日限定，只要登入訂購平台「都可訂」領取優惠券，就能下單使用。
CoCo都可讓大家趁著節慶快速表心意，首次推出16張「Co娃節慶造型動態貼圖」，貼圖下載期限至2023/1/12，更推出3款節日「造型聖誕杯」，再加碼對新好友推出專屬優惠，只要新加入CoCo LINE好友，就能領取「指定品項10元折價券5張」，共50元讓飲料控喝起來。
CoCo都可週三好友日
活動：12/14「燕麥奶茶」第二杯5元
CoCo LINE好友
下載連結: https://maac.io/1EhDU
貼圖效期：180天
下載期限：至2023/1/12 Pm 10:59
活動：新加入好友，可免費領取都可訂的指定品項10元*5張折價券，合計50元
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