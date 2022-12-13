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連續10天買一杯送一杯！ 「麻古茶坊 X 大象杯2.0」美型聯手 預購就送「翡翠柳橙」
喝飲料也能那麼有型！ 麻古茶坊與大象杯2代聯名推出「麻古環保大象杯」，專為手搖控量身打造功能多元的杯款，兩款獨家限定造型，讓你宛如行走的質感畫報，參加預購優惠「買麻古大象杯送飲料一杯」，快來邊喝飲料邊發IG炫一波！
「麻古環保大象杯」最懂手搖控的需求，標榜100％不外漏、首創吸管蓋與專屬收納槽設計，避免吸管暴露空汙中，而吸管斜角設計，輕鬆咀嚼珍珠不負擔，大口徑、透明Ecozen材質，盛裝或清洗都Easy，杯身耐高溫0～90℃、吸管耐熱85℃粗細吸管一次擁有，720ml杯身只有190g，比iPhone還輕的環保杯，天天帶出門輕鬆無負擔，同時白色系透明杯款，讓「喝的甜品」絕佳顏值呈現出來，美學質感俱佳。
響應愛護地球禁塑政策，鎖定麻古環保大象杯預購優惠，每組售價750元，A、B兩款麻古獨家設計杯款，包含大象杯720ml、粗吸管、細吸管、吸管刷，即日起至12/22全台門市預購，凡購買麻古環保大象杯，即贈翡翠柳橙(L)乙杯，而持大象杯回購麻古茶坊飲品即享5元折價。
麻古茶坊環保大象杯
預購售價：750元/組
預購優惠：12/22前購買麻古環保大象杯，即贈翡翠柳橙（L）乙杯，凡持大象杯回購麻古茶坊飲品即享5元折價
注意事項：
1、預購限來店購買，不開放外送、電話預購
2、12/22預購截止，首批預計2023年1月中到貨、第二批2月到貨，門市人員將以電話、簡訊聯繫顧客取貨
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