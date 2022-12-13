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IKEA「豆乾霜淇淋」？「焦糖肉桂聖代、起司熱狗」鹹甜都有，限定品項1次收
IKEA不只可愛鯊寶包！IKEA鯊魚造型刈包一推出便掀起打卡風潮，但是除此之外，更有其他季節限定及新品～可別只記得點鯊寶包，還有布郎尼霜淇淋、焦糖肉桂聖代，以及新品牽絲起司熱狗，一次點完超滿足，鹹甜都有了！
愛吃冰看這裡！IKEA季節限定的「布朗尼霜淇淋」是在經典原味霜淇淋上放上3塊口感濕潤的小布朗尼，霜淇淋與布朗尼的搭配不違和，甜度也適中。而部落客JODIE則分享「上頭黏著像是豆乾的布朗尼，整個看得很有趣」，笑稱這款布朗尼霜淇淋是「豆乾霜淇淋」，超逗趣～
另外，還有一款「聖誕精選焦糖肉桂聖代」，以肉桂蘋果霜淇淋為底，撒上焦糖杏仁碎跟小棉花糖及一片薑餅，部落客秀食光表示「肉桂味道很香，整體份量很足，CP值更高、大推」，喜歡肉桂點這杯就對啦！
焦糖肉桂聖代這裡吃－IKEA宜家家居新莊店
地址：新北市新莊區中正路1號營業時間：10:00-22：00
而喜歡鹹口還能選擇新品「起司熱狗」，裡面的牽絲起司給的大方，趁熱吃外酥內軟，中間包裹的則是雞肉熱狗，整體味道不輸外面賣的，還可擠上黃芥末醬與番茄醬，當作點心吃剛好又暖胃。
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