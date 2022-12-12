全網驚呼！「胡椒冰淇淋甜筒」上市爆紅，這個組合居然超搭又好吃？

在便利商店看到都會驚呼「什麼？」的冰淇淋甜筒！韓國便利商店這款滋味讓人難以想像的冰淇淋甜筒是「胡椒與香草冰淇淋」的怪奇組合，卻在IG上廣為人知，許多韓國網友都因為好奇而買下，也同步在社群分享口感，跟著小編一起看看胡椒與香草冰淇淋的奇妙碰撞吧！

圖／取自IG@zestco_korea

圖／取自IG@zestco_korea

韓國2家食品公司「不倒翁」與「Zestco」合作推出「胡椒冰淇淋甜筒」，將品牌熱銷「胡椒」結合香草冰淇淋，韓國網友分享「入口感受香草冰淇淋甜蜜滋味時，胡椒味會突然出來打招呼」，還為此下了一個結論竟是「絕妙組合」！原以為會是胡椒是胡椒、香草冰淇淋是香草冰淇淋各自獨美的口味，沒想到居然超搭、超好吃！

圖／IG@duru_food授權

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另外，也有網友吃了表示「隱約吃得到胡椒味，比想像中還搭，真的好吃」，最後還吃得到香甜巧克力及酥脆甜筒外皮，口感、滋味都很棒。不知道是不是就像在香草冰淇淋上撒上胡椒粉的味道，期待勇者前來挑戰。

圖／IG@duru_food授權

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