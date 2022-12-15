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超Q必收！家樂福獨家「小小兵爆米花桶」，涮嘴爆米花＋收納，居然還能在路上跑？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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不只全家有，家樂福也有超可愛「小小兵爆米花桶」！家樂福獨家小黃人「小小兵爆米花桶」造型超Q、模樣超討人喜歡，騎上專屬小車車，還真的可以在路上跑！除了有顆顆涮嘴爆米花外，還能背出去炫，也可以當「迴力車」玩，一次Get三種樂趣，好吃、好玩超划算！

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不是環球影城限定！台灣就能買到～家樂福這款「小小兵爆米花桶」不僅內含焦糖口味濃郁爆米花，吃完還可以當作收納，附上背帶也能背出去。更特別的是，這款小小兵竟然可以當「迴力車」玩，直接在路上飆給你看，全台限量10000個，想要收藏的朋友快就近到家樂福搜寶吧！

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