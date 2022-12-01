巷子口就買得到～全家限量開賣！超萌「小小兵爆米花桶」背出門狂吸目光

好消息！以往要到大阪環球影城才買得到的「小小兵爆米花桶」，現在在巷子口的全家超商就買得到！不用飛出國就能再多一個小小兵收藏品，當小包包背出門、或帶去裝爆米花陪看電影都超棒，絕對讓你變成目光焦點！

圖／tong_dailyfoodIG

這回可愛的BOB降臨全家FamilyMart跟大家揮手Say Hi，讓大家可以輕易入手，不用大老遠飛到日本買，或是請朋友幫忙帶回來，相當佛心！無論是當成小背包使用，或是放在家裡收納小物品、當擺飾也可以，讓元氣滿滿、呆萌的BOB為你加油，讓人心情一秒變好！

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這回的爆米花桶，裡頭還附上焦糖巧克力口味的爆米花讓大家嘗鮮，一個限量販售699元，建議大家別猶豫、快點下手把它帶回家比較實在！

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