麵包控暴走！人氣烘焙坊新開幕「全品項買1送1」，必買「爆漿又牽絲的2大麵包天王」
麵包控都知道！主打「會呼吸」的麵包烘焙坊「Gogopan 元氣麵包社」新店開幕全品項買一送一，還有超值優惠消費滿百送百，兩大必買天王品項也同享優惠！現在跟著小編做筆記，搶購麵包暖心過冬。
澱粉腦袋受不了啦！人氣麵包烘焙坊「Gogopan 元氣麵包社」歡慶台中東興店開幕試營運，即日起至12/14特別推出「全品項買一送一」，凡為每日前50名即享超搶手好康。來晚了沒搶到買一送一也沒關係，還有消費「滿百送百」折價券送給你，把握優惠變身香噴噴麵包富翁。
「Gogopan 元氣麵包社」必買2大天王「流蜜蜂巢小吐司」及「爆漿東京牛乳吐司」，同樣包含在買一送一優惠中，超人氣獨家研發的小吐司，口感韌性及絕對回彈的實力，一次吃一個超滿足。喜歡酸甜口味更要入手「爆漿東京牛乳吐司」，使用日本奶油製成爆餡乳酪醬，冷藏再吃風味更佳。前往探店、購買麵包的朋友可別錯過這2大天王囉！
Gogopan 台中東興麵包社
地址：台中市南屯區東興路二段111號試營運時間：即日起至12/14 12:00-18:00
延伸閱讀：
．宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言