麵包控暴走！人氣烘焙坊新開幕「全品項買1送1」，必買「爆漿又牽絲的2大麵包天王」

麵包控都知道！主打「會呼吸」的麵包烘焙坊「Gogopan 元氣麵包社」新店開幕全品項買一送一，還有超值優惠消費滿百送百，兩大必買天王品項也同享優惠！現在跟著小編做筆記，搶購麵包暖心過冬。

圖／取自Gogopan 元氣麵包社FB粉絲頁

圖／取自gogopan樹德店IG

澱粉腦袋受不了啦！人氣麵包烘焙坊「Gogopan 元氣麵包社」歡慶台中東興店開幕試營運，即日起至12/14特別推出「全品項買一送一」，凡為每日前50名即享超搶手好康。來晚了沒搶到買一送一也沒關係，還有消費「滿百送百」折價券送給你，把握優惠變身香噴噴麵包富翁。

圖／取自Gogopan 元氣麵包社FB粉絲頁

圖／取自Gogopan 元氣麵包社FB粉絲頁

「Gogopan 元氣麵包社」必買2大天王「流蜜蜂巢小吐司」及「爆漿東京牛乳吐司」，同樣包含在買一送一優惠中，超人氣獨家研發的小吐司，口感韌性及絕對回彈的實力，一次吃一個超滿足。喜歡酸甜口味更要入手「爆漿東京牛乳吐司」，使用日本奶油製成爆餡乳酪醬，冷藏再吃風味更佳。前往探店、購買麵包的朋友可別錯過這2大天王囉！

Gogopan 台中東興麵包社

地址：台中市南屯區東興路二段111號試營運時間：即日起至12/14 12:00-18:00

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