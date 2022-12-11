快喝爆！鶴茶樓超好評「太妃綺夢那堤＋杏仁凍」限定上市，四重口感1次上癮
杏仁控必點這杯！連鎖茶飲品牌「鶴茶樓」將於12/12推出冬季限定「太妃綺夢那堤」及「太妃綺夢那堤杏仁凍」，Q彈滑順的新配料「杏仁凍」搭配奶油香及茶香，一口下去清爽不膩，冬季就得喝點甜。
主打紅茶的茶飲品牌「鶴茶樓」將在12/12推出「太妃綺夢那堤」及「太妃綺夢那堤杏仁凍」2款冬季限定飲品，以帶有龍眼、煙燻香氣的綺夢紅茶為底，融合焦糖苦甜與濃郁奶油香的太妃糖漿，入口順滑，搭配廣受粉絲好評的新配料「杏仁凍」，增添豐富口感與杏仁香氣。冬季才喝得到的餘韻滋味，手搖控可別錯過啦！
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