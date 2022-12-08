咀嚼控必加！COMEBUY茶飲＋這3種配料 還有明星節目「黃色系茶飲」大公開
咀嚼控站出來！茶飲連鎖品牌「COMEBUY」公布的加料排行榜你跟上了嗎？網路票選出三款「嚼」對最愛的必選加料，飲料中加入這些料，不僅讓口感層次更豐富，也多了點飽足感，下午開喝撐到晚餐都沒問題。
茶飲品牌COMEBUY公布了自家熱門加料排行榜，透過網路票選脫穎而出了3種必加配料，有「雙Q條」、「新雙Q」及經典「珍珠」等。「雙Q條」是珍珠搭配滑順粉條；「新雙Q」則為珍珠搭配芋圓、薯圓，讓人飲料喝著喝著、配料嚼著嚼著，就能倍感幸褔療癒！
此外，也有眼尖的網友發現COMEBUY的飲料出現在節目《全明星運動會》中，COMEBUY粉絲頁小編推薦了節目中出現的「黃色系茶飲」，有雙Q奶茶、百香搖果樂、玉荷冰綠、碧螺春等，想Get同款「黃色系茶飲」就照著小編的清單喝準沒錯。
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