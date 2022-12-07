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夯爆台中！人氣茶飲「得正」北上展店，點單攻略1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

手搖控都知道的「得正」來了！專注烏龍茶為品牌理念的「得正」從台中發跡，一路開向台北，前陣子有不少網友打卡評論「得正」的茶飲與茶凍。這次就來一起認識這個積極展店的人氣茶飲品牌「得正」有哪些必點品項吧！

圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

茶飲品牌「得正」以烏龍茶為理念，提供春烏龍、輕烏龍及焙烏龍等由淡到濃三種不同口感的烏龍茶，並以其為茶底基礎搭配水果、優酪等，延伸出香橙春烏龍、優酪春烏龍等多層次飲品。店家裝潢與菜單設計走簡約路線，種類分明，部落客推薦必喝「烏龍茶系列」，初嘗烏龍建議選擇「輕烏龍」，濃度介於春烏龍及焙烏龍之間，無糖也很順口。

優酪春烏龍。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
優酪春烏龍。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

黃金珍珠奶綠。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
黃金珍珠奶綠。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

焙烏龍鮮奶＋焙烏龍茶凍。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
焙烏龍鮮奶＋焙烏龍茶凍。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

喜歡口感的朋友記得加點「焙烏龍茶凍」，茶香不膩、口感滑順，一口喝下好清爽，茶控或是手搖控到店必點！此外，得正目前在台北已有古亭、信義、石牌、松江等分店，想喝可以先到Google Map上搜尋最近的門市。再多推薦都不如親身感受，出發「得正」Get烏龍茶魅力吧！

圖／得正＃台北松江計劃IG
圖／得正＃台北松江計劃IG

得正#台北世貿計劃菜單。圖／得正#台北世貿計劃IG
得正#台北世貿計劃菜單。圖／得正#台北世貿計劃IG

得正與大象杯合作推出全新企劃「ECO project」，自11/28起於門市消費百元，即可以660元加購乙個大象杯（內含大象杯／粗、細吸管／清潔刷）。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁
得正與大象杯合作推出全新企劃「ECO project」，自11/28起於門市消費百元，即可以660元加購乙個大象杯（內含大象杯／粗、細吸管／清潔刷）。圖／得正 OOLONG TEA PROJECTFB粉絲頁

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