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吸得到的湯圓！ 初韻2款「圓又圓系列」溫暖上市 雙12限時買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／初韻提供
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寒冬必吃初韻祭出冬季最暖新品分別為「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」2款，新品上市與雙12優惠同步，只要按讚臉書粉絲專頁，並於指定時間到門市購買，就有機會獲得「新品買一送一」，等於用超優惠的半價價格喝到迷你版湯圓

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主打咀嚼系飲品的初韻，入冬之際推出冷天最受歡迎、獨家首創「用吸的湯圓」，將迷你版湯圓加入2款飲品中，「梨花圓圓烏龍」帶有滿滿港式風味，以多汁降火的水梨，搭配香氣十足的桂花，再畫龍點睛地以迷你湯圓來增添咀嚼口感，而「紫米圓圓奶綠」，則是冬天最能暖和身子的Q彈口感紫米、及綿軟紅豆，珍珠般軟糯口感的迷你湯圓，配上濃醇清香的奶綠，迸出2022冬季最養陰生津、清新潤肺的最佳飲品！

圖／初韻提供
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以創意新飲品連發的初韻，曾發表七種配料的「亂七八糟」、如尿袋的10公升「豪飲版四季春」等，幾乎是一上市就都大受好評。在2022年的最後一個月，初韻繼續「寵粉」，選在雙12推出寒冬必吃的「迷你湯圓系」2新品。

歡慶新品正式上市，只要在12/12當天下午5點後到初韻全台各門市，並出示點讚「初韻Truewin」臉書粉絲專頁的畫面，即可現場享有「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」同品項買一送一優惠！現場沒搶到也別氣餒，初韻將於2022/12/13至2023/01/11，在「你訂」平台上豪氣發放1萬張的「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」同品項第2杯半價線上優惠券，讓大家邊吸邊咬停不了！

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