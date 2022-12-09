台灣也有爆紅肉鬆小貝！升級新網紅「鬆獅球寶寶」，讓人上癮的「肉鬆＋芋頭與乳酪」
台灣也吃得到小紅書爆紅肉鬆小貝！中國的甜點界新網紅「肉鬆小貝」，由戚風蛋糕、海苔肉鬆及沙拉醬組合而成，鬆軟蛋糕與沙拉醬、肉鬆的鹹甜滋味讓人一個接一個。而現在台灣也吃得到了，不過多了一個可愛的名字，就是肉鬆餅品牌「武松殿」推出的「鬆獅球寶寶」，跟著小編一起往下認識這款紅遍社群的網紅甜點吧！
台灣肉鬆餅品牌「武松殿」推出的「鬆獅球寶寶」，在戚風蛋糕內夾入爆漿內餡，外層再以滿滿肉鬆包裹，有軟綿芋泥的「濃芋獅球」及奶香帶點酸甜的「乳酪爆爆」2種口味，堪稱升級後的台版「肉鬆小貝」，小小一個無負擔，當作下午茶、點心都很剛好。每盒單口味共有6顆，外盒設計也超可愛，送禮、自用兩相宜。
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