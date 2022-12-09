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台灣也有爆紅肉鬆小貝！升級新網紅「鬆獅球寶寶」，讓人上癮的「肉鬆＋芋頭與乳酪」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自武松殿FB粉絲頁
圖／取自武松殿FB粉絲頁

台灣也吃得到小紅書爆紅肉鬆小貝！中國的甜點界新網紅「肉鬆小貝」，由戚風蛋糕、海苔肉鬆及沙拉醬組合而成，鬆軟蛋糕與沙拉醬、肉鬆的鹹甜滋味讓人一個接一個。而現在台灣也吃得到了，不過多了一個可愛的名字，就是肉鬆餅品牌「武松殿」推出的「鬆獅球寶寶」，跟著小編一起往下認識這款紅遍社群的網紅甜點吧！

中式甜點「肉鬆小貝」的特色就是外層裹滿鹹口肉鬆。圖／百度百科
中式甜點「肉鬆小貝」的特色就是外層裹滿鹹口肉鬆。圖／百度百科

小紅書爆紅「肉鬆小貝」算是甜品界的新晉網紅，屬於中式甜品，為鬆軟蛋糕與沙拉醬、肉鬆的鹹甜搭配。圖／百度百科
小紅書爆紅「肉鬆小貝」算是甜品界的新晉網紅，屬於中式甜品，為鬆軟蛋糕與沙拉醬、肉鬆的鹹甜搭配。圖／百度百科

台灣肉鬆餅品牌「武松殿」推出的「鬆獅球寶寶」，在戚風蛋糕內夾入爆漿內餡，外層再以滿滿肉鬆包裹，有軟綿芋泥的「濃芋獅球」及奶香帶點酸甜的「乳酪爆爆」2種口味，堪稱升級後的台版「肉鬆小貝」，小小一個無負擔，當作下午茶、點心都很剛好。每盒單口味共有6顆，外盒設計也超可愛，送禮、自用兩相宜。

圖／取自武松殿FB粉絲頁
圖／取自武松殿FB粉絲頁

「濃芋獅球」將特選大甲芋頭煮成軟綿濃郁的芋泥，口感層次豐富。圖／取自武松殿FB粉絲頁
「濃芋獅球」將特選大甲芋頭煮成軟綿濃郁的芋泥，口感層次豐富。圖／取自武松殿FB粉絲頁

「乳酪爆爆」選用上等Cream cheese與鮮奶油，濃濃奶香帶點酸甜滋味，甜而不膩。圖／取自武松殿FB粉絲頁
「乳酪爆爆」選用上等Cream cheese與鮮奶油，濃濃奶香帶點酸甜滋味，甜而不膩。圖／取自武松殿FB粉絲頁

圖／取自武松殿FB粉絲頁
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