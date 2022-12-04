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吐司控必看！niko bakery跨界聯名「藍莓巧克力生吐司」，聖誕禮盒鹹甜滋味一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／niko bakery提供
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吐司控看過來！高級吐司專門店「niko bakery」首度跨界聯名網路女裝品牌Mercci22，獨家推出冬季限定「藍莓巧克力美肌生吐司」，巧克力吐司與手工藍莓果醬的絕配組合，更有限量切片生吐司聯名禮盒，能夠一次吃到新品「藍莓巧克力」及熱銷「味噌火腿起士」口味生吐司，一口甜一口鹹都不膩。

高級吐司專門店「niko bakery」首度跨界聯名網路女裝品牌Mercci22，推出冬季限定「藍莓巧克力美肌生吐司」。圖／niko bakery提供
高級吐司專門店「niko bakery」首度跨界聯名網路女裝品牌Mercci22，推出冬季限定「藍莓巧克力美肌生吐司」。圖／niko bakery提供

圖／niko bakery提供
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niko bakery日香高級吐司專門店於本月推出浪漫又濃郁的「藍莓巧克力美肌生吐司」，選用有「北美藍寶石」之稱的新鮮藍莓，以及頂級法國歌劇可可粉，在絕美雙色麵團裡捲入用心熬煮藍莓果醬，酸甜果香及濃純巧克力交織，口感豐富讓人一口接一口。

圖／niko bakery提供
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此外，本次的雙品牌聯名也同步推出限量聖誕禮盒，燙金LOGO加上紅色外盒與綠色裝飾的應景包裝，內含日香新品「藍莓巧克力」和人氣口味「味噌火腿起士」單片生吐司，甜鹹口味一次滿足！在日香官網單筆訂單滿300元，結帳輸入折扣碼「M22XNIKO」還可現折50元，跟著niko bakery、Mercci22一起歡度耶誕吧！

niko bakery同步推出限量切片生吐司聯名聖誕禮盒，一次吃到新品「藍莓巧克力」及熱銷「味噌火腿起士」口味生吐司。圖／niko bakery提供
niko bakery同步推出限量切片生吐司聯名聖誕禮盒，一次吃到新品「藍莓巧克力」及熱銷「味噌火腿起士」口味生吐司。圖／niko bakery提供

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