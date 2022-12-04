「福岡人氣第一舒芙蕾」草莓季系列搶吃！還有Café del SOL「芝芝草莓牛奶冰沙」必喝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Café del SOL提供
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福岡人氣第一的甜點店Café del SOL因應年末草莓季的到來，推出限定草莓系列甜點，從舒芙蕾蛋糕再到冰沙統統都有，一次擺開超適合美拍打卡又好吃。

圖／Café del SOL提供
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首先，一定要推薦福岡人氣「最高」的招牌舒芙蕾，限定草莓版則用法國新鮮奶油混入雞蛋與草莓打成的泥淬成草莓卡士達醬，然後淋在入口即化的舒芙蕾鬆餅上，一口接著一口，真的很好吃。

圖／Café del SOL提供
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其他還有「雪の屋」法式海綿蛋糕，內陷有草莓庫利與外層白巧克力慕斯；想要喝點冰沙的則有

「芝芝草莓牛奶冰沙」，芝士奶蓋、鮮切草莓與草莓冰沙完全好拍又好喝。快揪團親朋好友一起把握草莓季了！

Café del SOL

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

電話：02-2722-8260

圖／Café del SOL提供
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