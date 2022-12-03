人氣聯手！ 不要對我尖叫 x 魏姐包心粉圓　打造最道地的紅豆、綠豆餡台灣味

跑遍國際，不忘台灣最道地的！ 「不要對我尖叫·日常茶間」由藝人ㄚ頭詹子晴創立，已成國際知名的手搖飲品牌，仍不忘呈現台灣擁有的道地特色美食，最新與宜蘭羅東「魏姐包心粉圓」聯手打造2款特色飲品，喚起旅人們的記憶味蕾。

90年代創立於宜蘭羅東的「魏姐包心粉圓」，以粉圓內餡包有紅豆、綠豆等、口感彈牙的包心粉圓著名，今年12月與不要對我尖叫為我們帶來風靡全台的魏姐包心系列飲品，「冬瓜菊花綠豆包心」尖叫的招牌飲品冬瓜菊花搭配上Q彈香氣滿滿的綠豆包心，「黑糖桂圓紫米歐蕾」以魏姐的桂圓紫米，滿滿的地道回憶口味加上尖叫人氣黑糖珍珠歐蕾，每一口都是溫暖幸福。

圖／不要對我尖叫

使用天然木薯粉製作而成的魏姐包心粉圓，不添加任何化學防腐劑，軟中帶Q越嚼越有香氣搭配任何飲品及冰品都是極致享受，現在不要對我尖叫·日常茶間讓「無論是旅居何處的旅人，都能品嚐最道地的台灣味」，全台的門市都可以品嚐到黯然銷魂的魏姐包心系列。

圖／不要對我尖叫

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