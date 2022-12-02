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草莓控快收！ 20款up「草莓季手搖+點心」讓少女心噴發 大苑子抽買1送1、TEA TOP2杯減17元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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草莓控最愛的季節來臨！ 不管是想要喝到濃濃香莓香、還是嚐到超吸睛的草莓系甜點，快收下這一篇讓少女心噴發的「草莓季手搖+點心」整理包，還有機會買1送1、第二杯折抵等好康在裡面哦！

˙TEA TOP

TEA TOP 即日起至12/9凡購買「紫芋西米露」、「特濃可可」、「當代雙Q」、「珍珠奶茶」任一暖冬系列飲品，即可享第二件半價優惠；12/24至12/26更推出VVIP會員專屬優惠，超人氣草莓系列飲品「日月苺好」、「焦糖美苺」任兩杯，即可享第二杯折17元優惠伴大家共度溫馨聖誕節！

圖／TEA TOP提供
圖／TEA TOP提供

˙大苑子

大苑子草莓季開賣「莓好時光」、「莓好花漾」，加碼推出「莓好上上籤」活動，即起至12/6至門市購買「莓好時光」乙杯(不限容量)，即可獲得1次抽獎機會，有機會獲得莓好花漾乙杯或莓好時光買1送1等，買越多杯中獎越多！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

˙麥吉machi machi

麥吉machi machi」即日起推出冬季新品「草莓奶蓋抹茶」及「草莓奶蓋可可」系列，加推199元就能4選1日系簡潔風「經典麥吉帆布袋」乙只。

圖／麥吉machi machi提供
圖／麥吉machi machi提供

˙甲文青

甲文青最強草莓飲品三連推，「莓莉雪霜凍」草莓冰沙搭配鮮奶和優格、「芝士莓莉」鹹甜芝士奶蓋與草莓冰沙、「草莓莉莉優格」綿密優格冰沙搭配草莓丁和草莓醬，每一口都能嚐到草莓果粒。

圖／甲文青提供
圖／甲文青提供

˙Meat Up

Meat Up 覓晌把大湖「豐香」草莓特色發揮到極致，今年推出多達8種草莓特色甜點，一次暴擊草莓控的心，「101草莓塔、豪華草莓塔」皆為草莓帕菲杯、「莓花糖」為莓果棉花糖瀑布舒芙蕾、「莓煩惱」草莓瀑布舒芙蕾、「三顆巧莓」巧克力焦糖佐三顆草莓舒芙蕾、「自然莓」則是原味舒芙蕾、「高冷莓莓」為草莓奶酪帕菲與舒芙蕾、「巧莓拿鐵」為巧克力草莓棉花糖飲。

圖／Meat Up 覓晌臉書
圖／Meat Up 覓晌臉書

˙La Fruta朗芙法式甜點

使用巧克力界愛馬仕"法芙娜Valrhona草莓奇想"系列，製作出法式珠寶般的草莓盛宴，朗芙限量推出兩款莓好聖誕驚喜，「草莓朵朵脆莉布蕾慕斯」擁有5種層次豐富口感，雙層草莓煉乳慕斯，包覆中層內餡草莓烤布蕾，外層為Valrhona法芙娜奇想系列粉紅脆皮外衣，底層使用酥脆沙布列餅乾作為收尾；「草莓法式塔點禮盒」4種口味有紅寶石露比草莓慕斯塔/蘭姆草莓布朗尼珠寶盒/Merci草莓檸檸塔/法式經典檸檬塔，給你法式浪漫4in1。

草莓朵朵脆莉布蕾慕斯(左)6吋預購價990元、草莓法式塔點禮盒(右)3吋4入預購價770元。圖／La Fruta朗芙法式甜點提供
草莓朵朵脆莉布蕾慕斯(左)6吋預購價990元、草莓法式塔點禮盒(右)3吋4入預購價770元。圖／La Fruta朗芙法式甜點提供

˙奎克咖啡

以大湖草莓搭配復古經典浪漫「莓旺記」為主題，全台門市販售「熱愛 150 克の草莓法式吐司」、「瑪琳の草莓果昔」、「蘭姆の布朗尼草莓珠寶盒」、「露比の草莓慕斯塔」四款甜點系列，更於12/23至12/30連續8天，至奎克咖啡消費滿699元，即免費贈送一份「熱愛 150 克の草莓法式吐司」。

圖／奎克咖啡提供
圖／奎克咖啡提供

˙黑浮咖啡

黑浮咖啡以「草莓食代祭」為主題，全台門市販售「絲滑煉乳草莓白玉麻糬鬆餅」、「雪濃鮮乳草莓舞裙冰沙」、「紅寶石露比草莓慕斯塔」、「蘭姆草莓布朗尼珠寶盒」四大新品，更於12/23至12/30連續8天，至黑浮咖啡單筆消費滿1,399元，即免費贈送一份「絲滑煉乳草莓白玉麻糬鬆餅」。

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

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