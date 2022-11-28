下不去口！盤點台日韓Krispy Kreme可愛甜甜圈，萌翻全場捨不得吃
可愛到捨不得吃啦！美國人氣甜甜圈品牌Krispy Kreme在各國皆有據點，也分別推出季節及節慶限定甜甜圈。這次小編整理了近期台、日、韓三國的超萌造型甜甜圈，除了最應景的耶誕限定外，還有日韓推出的「小小兵」系列，這麼可愛怎麼下口啦？
台灣Krispy Kreme在11月推出應景耶誕甜甜圈，有耶誕老公公、紅鼻子魯道夫、擁抱小雪人及繽紛耶誕樹4款造型，口味也有草莓卡士達、焦糖巧克力等甜蜜滋味，搭配裝飾用的鹹甜蝴蝶餅、KitKat巧克力棒，一口下去甜在心頭。而日本Krispy Kreme同樣推出「Twinkle For YOU」耶誕系列，分別有牛奶奶油耶誕老公公、焦糖聖誕小熊、巧克力雪人等口味與造型，雖然台日同推耶誕系列，但在造型上還是有很大的不同與特色。
不僅如此，日本Krispy Kreme先前也推出了小黃人「小小兵」系列，多變的表情超可愛，巧克力奶油與香蕉的搭配好吃又不膩，不過「小小兵」系列期間販售只到11/24，現在只能先望梅止渴了；而韓國Krispy Kreme的「小小兵」系列也有角色BOB、OTTO、STUART等造型甜甜圈，也各自包入香蕉牛奶奶油、草莓及可可牛奶奶油內餡，不僅造型可愛好拍，連內裡口味都超好吃。
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