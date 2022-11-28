快訊

美股早盤開低 市場關注大陸反封控示威

世足賽／曹圭成3分鐘內梅開二度 南韓追平再被迦納進球落後

北市士林晚間大停電 黃瀞瑩慢半拍遭酸「第一高票好安靜」

下不去口！盤點台日韓Krispy Kreme可愛甜甜圈，萌翻全場捨不得吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自IG@krispykremejapan、Krispy Kreme TaiwanFB粉絲頁、IG@krispykremekr
圖／取自IG@krispykremejapanKrispy Kreme TaiwanFB粉絲頁、IG@krispykremekr

可愛到捨不得吃啦！美國人氣甜甜圈品牌Krispy Kreme在各國皆有據點，也分別推出季節及節慶限定甜甜圈。這次小編整理了近期台、日、韓三國的超萌造型甜甜圈，除了最應景的耶誕限定外，還有日韓推出的「小小兵」系列，這麼可愛怎麼下口啦？

台灣Krispy Kreme在11月推出應景耶誕甜甜圈，包含耶誕老公公、紅鼻子魯道夫、擁抱小雪人及繽紛耶誕樹4款造型。圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉絲頁
台灣Krispy Kreme在11月推出應景耶誕甜甜圈，包含耶誕老公公、紅鼻子魯道夫、擁抱小雪人及繽紛耶誕樹4款造型。圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉絲頁

台灣Krispy Kreme在11月推出應景耶誕甜甜圈，有耶誕老公公、紅鼻子魯道夫、擁抱小雪人及繽紛耶誕樹4款造型，口味也有草莓卡士達、焦糖巧克力等甜蜜滋味，搭配裝飾用的鹹甜蝴蝶餅、KitKat巧克力棒，一口下去甜在心頭。而日本Krispy Kreme同樣推出「Twinkle For YOU」耶誕系列，分別有牛奶奶油耶誕老公公、焦糖聖誕小熊、巧克力雪人等口味與造型，雖然台日同推耶誕系列，但在造型上還是有很大的不同與特色。

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉絲頁
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉絲頁

日本Krispy Kreme也同樣推出「Twinkle For YOU」耶誕系列甜甜圈。圖／取自IG@krispykremejapan
日本Krispy Kreme也同樣推出「Twinkle For YOU」耶誕系列甜甜圈。圖／取自IG@krispykremejapan

不僅如此，日本Krispy Kreme先前也推出了小黃人「小小兵」系列，多變的表情超可愛，巧克力奶油與香蕉的搭配好吃又不膩，不過「小小兵」系列期間販售只到11/24，現在只能先望梅止渴了；而韓國Krispy Kreme的「小小兵」系列也有角色BOB、OTTO、STUART等造型甜甜圈，也各自包入香蕉牛奶奶油、草莓及可可牛奶奶油內餡，不僅造型可愛好拍，連內裡口味都超好吃。

日本Krispy Kreme先前推出的小黃人「小小兵」系列。圖／取自IG@krispykremejapan
日本Krispy Kreme先前推出的小黃人「小小兵」系列。圖／取自IG@krispykremejapan

韓國Krispy Kreme「小小兵」系列有角色BOB、OTTO、STUART等3款甜甜圈。圖／取自IG@krispykremekr
韓國Krispy Kreme「小小兵」系列有角色BOB、OTTO、STUART等3款甜甜圈。圖／取自IG@krispykremekr

圖／取自IG@krispykremekr
圖／取自IG@krispykremekr

延伸閱讀：

開幕打卡送泡芙！貪吃狗甜點「全品項買5送1」大推布丁芋頭生乳丹麥菠蘿

超隱密老宅甜點！彰化「12分之1手作烘焙坊」法式甜點神好吃，必點「生吐司、肉桂捲」

Krispy Kreme 甜甜圈 巧克力 聖誕節

相關新聞

下不去口！盤點台日韓Krispy Kreme可愛甜甜圈，萌翻全場捨不得吃

可愛到捨不得吃啦！美國人氣甜甜圈品牌Krispy Kreme在各國皆有據點，也分別推出季節及節慶限定甜甜圈。這次小編整理了近期台、日、韓三國的超萌造型甜甜圈，除了最應景的耶誕限定外，還有日韓推出的「小

限量快衝！7-ELEVEN「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」驚艷登場 2款造型杯塞必收藏

7-ELEVEN每年冬天都掀起搶喝熱潮的GODIVA冬季限定熱可可飲強勢回歸！今年已經是7-ELEVEN連續第6年於聖誕...

連續17天買1送1！星巴克不只週一好友分享，南瓜派系列飲品優惠開喝

星巴克週一好友分享不缺席！星巴克「週一就要看見你」好友分享準時報到，除了週一買1送1好康外，星巴克再推「南瓜派系列飲料好友分享」，南瓜派系列飲品同享買一送一，先揪同事、朋友開喝囉！ 星巴克「週一

快揪喝！星巴克「買一送一」再加碼 早上11點就開賣

11月的Monday不Blue！星巴克接連第三週推出「週一就要看見你好友分享」優惠活動，於11月28日當天，早上11點至...

開幕打卡送泡芙！貪吃狗甜點「全品項買5送1」大推布丁芋頭生乳丹麥菠蘿

知名泡芙甜點店「貪吃狗甜點」這回強勢在宜蘭開新店啦，除了打卡免費吃泡芙外，現在還有「全品項買5送1」，甜點控可以準備爆買一波了！

粉絲買單！全家「蠟筆小新冰淇淋」新上市，濃郁可可＋隱藏小彩蛋超搶手

又是超可愛蠟筆小新！全家新品冰淇淋也有超療癒包裝～「蠟筆小新可可冰淇淋」滋味甜蜜又超好拍，可愛包裝讓人去到冰櫃就能一眼望見，也有部落客分享巧克力味道濃郁，喜歡巧克力味的朋友可以衝！ 全家新上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。