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開幕打卡送泡芙！貪吃狗甜點「全品項買5送1」大推布丁芋頭生乳丹麥菠蘿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專

知名泡芙甜點店「貪吃狗甜點」這回強勢在宜蘭開新店啦，除了打卡免費吃泡芙外，現在還有「全品項買5送1」，甜點控可以準備爆買一波了！

圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專

泡芙起家的「貪吃狗甜點」本店創始於台北雙連站，招牌泡芙以飽滿真材實料的內餡擄獲大眾的心，這回要在宜蘭火車站附近開幕「宜蘭民族店」囉，12月3日正式登場！

圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專

圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
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不僅如此，即日起已經開始試營運，並優惠推出「全品項買5送1」可以直接買爆，首推門市獨家口味「布丁芋頭生乳丹麥菠蘿」，芋泥加布丁的經典組合配上菠蘿酥脆軟嫩麵包的口感，簡直絕配。最後開幕首兩日自12月3日至12月4日還推出「打卡送泡芙」快閃活動，只要打卡免費贈送一顆泡芙喔！宜蘭人把握機會吃一波了。

圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
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貪吃狗甜點 宜蘭民族店

開幕日期：2022年12月3日，即日起試營運。

地址：宜蘭市民族路124號1樓

電話：0928-681-997

圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
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圖／貪吃狗甜點 宜蘭民族店臉書粉專
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