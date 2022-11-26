開幕打卡送泡芙！貪吃狗甜點「全品項買5送1」大推布丁芋頭生乳丹麥菠蘿
知名泡芙甜點店「貪吃狗甜點」這回強勢在宜蘭開新店啦，除了打卡免費吃泡芙外，現在還有「全品項買5送1」，甜點控可以準備爆買一波了！
泡芙起家的「貪吃狗甜點」本店創始於台北雙連站，招牌泡芙以飽滿真材實料的內餡擄獲大眾的心，這回要在宜蘭火車站附近開幕「宜蘭民族店」囉，12月3日正式登場！
不僅如此，即日起已經開始試營運，並優惠推出「全品項買5送1」可以直接買爆，首推門市獨家口味「布丁芋頭生乳丹麥菠蘿」，芋泥加布丁的經典組合配上菠蘿酥脆軟嫩麵包的口感，簡直絕配。最後開幕首兩日自12月3日至12月4日還推出「打卡送泡芙」快閃活動，只要打卡免費贈送一顆泡芙喔！宜蘭人把握機會吃一波了。
貪吃狗甜點 宜蘭民族店
開幕日期：2022年12月3日，即日起試營運。
地址：宜蘭市民族路124號1樓
電話：0928-681-997
延伸閱讀：
．還不吃爆！GODIVA霜淇淋「第二支半價」限時3天，優惠時間、地點1次收
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言