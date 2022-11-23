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還不吃爆！GODIVA霜淇淋「第二支半價」限時3天，優惠時間、地點1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁、IG@godiva_tw
圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁、IG@godiva_tw

終於等到GODIVA霜淇淋優惠！有巧克力界LV美稱的「GODIVA」許久未推出霜淇淋優惠，本次將在新竹巨城推出「第二支半價」好康，限時只有3天，快拿好筆記本跟小編一起抄作業啦！

圖／取自GODIVA台灣官網
圖／取自GODIVA台灣官網

吃過真的不一樣！比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」除了濃醇的頂級巧克力及相關巧克力商品外，「巧克力霜淇淋」也是一絕！常設口味有白巧克力、黑巧克力及雙重巧克力霜淇淋3種，平常一支要價220元，想吃卻下不了手。現在優惠吃一波！將於11/25起至11/27，在GODIVA新竹巨城店推出霜淇淋「第二支半價」的甜蜜好康，快揪親朋好友開吃「頂級巧克力霜淇淋」吧！

11/25至11/27，GODIVA新竹巨城店推出霜淇淋「第二支半價」。圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁
11/25至11/27，GODIVA新竹巨城店推出霜淇淋「第二支半價」。圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁

圖／取自IG@godiva_tw
圖／取自IG@godiva_tw

⬤ GODIVA霜淇淋第二支半價

優惠日期：2022/11/25-2022/11/27
優惠地點：GODIVA－新竹巨城購物中心

GODIVA－新竹巨城購物中心店

地址：新竹市東區中央路229號1F
營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五六11:00-22:00

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