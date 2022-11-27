超隱密老宅甜點！彰化「12分之1手作烘焙坊」法式甜點神好吃，必點「生吐司、肉桂捲」

彰化必去老宅甜點推薦!彰化永樂夜市附近最近新開的12分之1手作烘焙坊地點超隱密，老宅復古裝潢非常有特色，老闆用法式烘焙手法製作各種創意甜點，不僅造型漂亮口味也很獨特，媲美星級飯店甜點價位卻相當親民，法式小蛋糕、生吐司、肉桂捲、可麗露、磅蛋糕、奶酥厚片都是招牌商品，來到這裡享受貴婦下午茶不必花大錢，同時逛逛老宅每個樓層不同主題的懷舊華麗風情，有種尋寶的樂趣，很適合三五好友一起來走走。

12分之1手作烘焙坊地點交通

這一家老宅甜點位在彰化市永樂夜市附近的永樂街44巷裡，地點相當隱秘，要不是朋友帶路還真不知道從曇花佛堂招牌走進去有這麼厲害的老宅甜點店。

店門口這邊不好停車，隔幾個巷子附近有收費停車場，停好車走路過來只要幾分鐘。

沿路牆面有很多復古的鐵牌非常有特色，從這裡開始就一路呈現復古風情，讓我們拍不停。

整棟老宅從外觀就很迷人，一樓穩定飛行咖啡、二樓甜點、花藝、塔羅牌、三樓四樓有各自的主題，由多家商店聚集，來到這裡會有尋寶的感覺超好逛！！

光是大門口就有各種復古家具，連診所候診椅子都看的到，到這邊絕對會拍不停。

12分之1手作烘焙坊環境

這家老宅甜點位在二樓，直上二樓左轉就看得到。店內空間不大，簡單樸實帶有濃濃的懷舊風，我剛進來時一度錯覺，彷彿來到電視劇中早期軍中福利社的感覺。

法式甜點櫃裡頭都是精緻甜點，創意口味市面上吃不到，每一款都好誘人。重點是價位不貴，一個只要1百多元! 數量不多賣完為止，想吃要早點去，不然就是線上預購再去自取，才不會撲空扼腕～他們也有提供宅配服務，請參考（12分之1手作烘焙線上預購）。

生吐司是他們家的熱銷品，口味有7-8種每天上架3-4種口味，一整條拿起來很有重量用料應該很紮實。第一次去想要嘗鮮，有單片包裝可以選，吃完再買整條回家。

我們原本想要吃法芙娜生吐司，結果今天沒有（哭哭），後來點了柑橘伯爵口味意外的好吃，繼續看下去⋯

肉桂捲也是熱賣商品聽說一上架很快就被搶購一空，跟一般肉桂捲不同的是加了老麵發酵製作，口感完全不一樣，我們也有點來吃，真的有厲害。

這一區還有磅蛋糕、達克瓦茲、可麗露、費南雪、瑪德蓮等甜點，每一款看起來都不錯，但是今天吃不了這麼多，等下次再來品嘗。

另外他們家還有隱藏版奶酥厚片最近在網路上爆紅，純手工製作奶酥醬數量不多，一定要先預約才買的到，再放一次連結給大家。（12分之1手作烘焙線上預購）

12分之1手作烘焙坊價目表

12分之1手作烘焙坊菜單上甜點種類大致上分為生吐司、特色麵包、常溫甜點、精緻甜點、以及法式甜點，除了現場 購買，也可以網路訂購宅配到府。

12分之1手作烘焙坊推薦甜點

朋友說這家法式甜點非常厲害，經過老闆介紹我們選了這三款，每一款看起來漂亮隨便拍都好好看。

綠野仙蹤 180元

切開來看，裡頭的內容好多層，紅心芭樂甜點竟然這麼多層次！

鐵觀音慕斯中間包覆紅心芭樂內餡，加上特調的果凍吃起來味道非常濃郁，最底下還有鐵觀音茶蛋糕，連最外層噴砂脆皮巧克力都好吃!我超愛紅心芭樂飽滿的滋味，尾韻浮現鐵觀音茶香，第一顆甜點就讓我們好喜歡。

紅妝情人 180元

這款鏡面蛋糕的作法淋面非常漂亮，上頭還有玫瑰花瓣以及金箔點綴，整個粉嫩色澤很討喜。

裡頭也是很有料，粉紅色的埔里有機玫瑰慕斯中間有著新鮮的荔枝果肉與新鮮覆盆子果露，最下面則是覆盆子蛋糕，層層堆疊出酸酸甜甜又帶有玫瑰花香的層次口感，這一款不論外型還是滋味都很正點，非常好吃！

黑膠唱片 160元

這款外形真的有像黑膠唱片，這裡連甜點都呼應懷舊風格，真的有特色。

12分之1的巧克力風味甜點都是法芙娜可可製作，這個黑膠唱片也不例外。

由上而下吃的到法芙娜慕斯、咖啡蛋糕、椹果醬、法芙娜巧克力，還加了義式咖啡粉整個滋味好迷人，一入口就是濃郁的咖啡香，接著是法芙娜巧克力的甜，最厲害的是老闆有加了法國海鹽提味，把法芙娜的甜完整襯托出來，我的天啊超好吃，三個甜點我個人最愛這一個，大推！

柑橘伯爵生吐司 220元

保水度十足的生吐司口感非常綿密細緻，除了伯爵茶還加了完整的柑橘果肉，整個很有料。

生吐司上頭看到一點一點的伯爵茶蹤影，柑橘內餡不是果醬而是整瓣的柑橘，烤過後甜中帶點微酸滋味，尾韻浮現伯爵茶香氣，伯爵茶加柑橘意外的好吃耶～

用手直接撕開，馬上感受到生吐司QQ嫩嫩富有彈性，直接吃有軟綿口感，微烤後再吃外酥內棉味道更香，推薦大家都試試。

核桃肉桂捲 120元

現場字卡有介紹：用日本昭和製粉、日本GABAN肉桂粉、手作特調肉桂醬，這個肉桂捲用料也很強。

加了老麵酵母口感真的不一樣，QQ綿綿口感比較濕潤有咬勁。滿滿的肉桂香氣，重點是肉桂味道不會辛辣嗆口，日本肉桂粉比較溫和順口，與黑糖醬交融出迷人的滋味，難怪這個肉桂捲是明星商品，喜歡肉桂捲的朋友一定要試試。

12分之1手作烘焙坊用餐空間

二樓整個客廳公共空間都可以坐下來用餐，這層樓除了甜點還有花藝及塔羅牌，整棟樓的餐飲就只有一樓穩定飛行模式咖啡及二樓的12分之1甜點，點完餐都可以在一樓或二樓享用。

整個二樓既復古又充滿華麗感，連牆面都有大型彩繪非常吸睛，彩繪牆延伸到樓上整個都有，漂亮極了超好拍。

旁邊這一區日式塌塌米坐位也很有特色，三五好友坐在這裡享用甜點非常舒服，讓人放鬆。

老宅甜點樓層介紹

這棟彰化老宅一共4層樓，除了剛剛提到的2樓用餐區之外，一樓也有很多座位。

整個空間都非常懷舊復古，各種富有年代感的家具、時鐘、燈飾、古物…到處都看得到，從大門一進來立刻吸引眼球，網友留言說這裡根本是寶庫，超多細節一定要慢慢逛。

三樓感覺像雜貨店，有很多懷舊風格的衣服、家具、帽子、餐具，每一樣都很有趣。

四樓的空間又是另外一種風格，據說經常舉辦文藝特展等聚會或活動。

天井採光非常漂亮，滿滿的復古窗框拼成一整面牆，另一邊牆面還有流水席會看得到的古老餐盤；角落擺放一台遊戲機是真的可以投幣的喔～

12分之1手作烘焙坊整體心得

這家彰化超隱密的老宅甜點烘焙坊真的超強，不只甜點好吃，整棟樓的復古懷舊氣氛也很吸引人，來到這裡真的會有尋寶的感覺，很值得一再回訪，推薦大家到彰化旅遊時，千萬不要錯過這家12分之1。

PS：沒空去也可以宅配到府，請參考網路訂單（12分之1手作烘焙線上預購）

12分之1手作烘焙坊

粉絲團：12分之1 FB

網路訂購：12分之1手作烘焙線上訂單

地址：彰化縣彰化市永樂街44巷2號2樓

電話：0923-955 226

營業時間：週六 13:00~20:00、週日~週一11:00~18:00 (週二、三公休)

文章來源：商妮吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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