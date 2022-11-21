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五個國家「貢茶」新品大PK！和奶茶最搭的不敗經典還得是「這味」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁、日本貢茶官網、越南貢茶IG
圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁日本貢茶官網越南貢茶IG

茶飲品牌「貢茶」在全球超過20個區域擁有門市，也在不同國家、區域推出當地限定的各式飲品。而台灣貢茶也於近日推出新品，但單單只看台灣新品好像少了一點點樂趣，不如跟著小編一同來看看以下五個國家的貢茶分別推出了哪些全新飲品吧！

圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁
圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁

⬤ 台灣貢茶

台灣貢茶於11/19推出3款巧克力飲品，有雙重濃郁的「奶蓋熱巧克力」、獨門比例的「巧克力熱奶/冰奶」及奶香交織的「熱巧克力拿鐵」，並至11/21止，在門市購買以上新品單杯即享10元折扣優惠，把握今天開喝新品。

台灣貢茶最新推出「奶蓋熱巧克力」、「巧克力熱/冰奶」及「熱巧克力拿鐵」3款巧克力飲品。圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁
台灣貢茶最新推出「奶蓋熱巧克力」、「巧克力熱/冰奶」及「熱巧克力拿鐵」3款巧克力飲品。圖／取自台灣貢茶FB粉絲頁

⬤ 日本貢茶

日本貢茶11月新品「草莓開心果」系列，不論是「草莓開心果奶茶」、加倍沁涼的「草莓開心果奶茶冰沙」，還是暖心暖胃的「草莓開心果熱奶茶」都有網友大讚好喝，還有Q彈草莓奶凍豐富口感，層次剛好又順口。

日本貢茶推出11月新品「草莓開心果系列」。圖／取自日本貢茶官網
日本貢茶推出11月新品「草莓開心果系列」。圖／取自日本貢茶官網

⬤ 韓國貢茶

韓國貢茶的11月主打新品有4款，分別是「香草豆奶油奶茶」、「香草豆奶油冰沙」、「更濃巧克力棉花糖冰沙」與「更濃巧克力珍珠奶茶」，以巧克力及香草作為新品主題，這樣的組合想不好喝都很難！

韓國貢茶以巧克力及香草作為新品主題，推出四種不同風味飲品。圖／取自韓國貢茶IG
韓國貢茶以巧克力及香草作為新品主題，推出四種不同風味飲品。圖／取自韓國貢茶IG

越南貢茶

越南貢茶也喝得到風靡韓國的「薄荷巧克力奶茶」啦！越南貢茶新推「薄荷巧克力奶茶」、「薄荷巧克力冰沙」及「薄荷曲奇冰沙」3款清新飲品，薄荷味與淡苦巧克力的完美搭配，第一口就驚艷爆炸！

越南貢茶則在11月推出風靡韓國的「薄荷巧克力」系列飲品。圖／取自越南貢茶IG
越南貢茶則在11月推出風靡韓國的「薄荷巧克力」系列飲品。圖／取自越南貢茶IG

新加坡貢茶

新加坡貢茶也在11月推出「OATSIDE燕麥奶」系列飲品，有「燕麥奶福吉茶」及搭配黑白珍珠的「黑芝麻燕麥奶綠茶」，喝得到香濃燕麥奶與清爽茶香，讓人一口接一口都不膩。

左為「燕麥奶福吉茶」、右為搭配黑白珍珠的「黑芝麻燕麥奶綠茶」。圖／取自新加坡貢茶IG
左為「燕麥奶福吉茶」、右為搭配黑白珍珠的「黑芝麻燕麥奶綠茶」。圖／取自新加坡貢茶IG

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