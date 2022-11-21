十杯奶茶只要35元！這家手搖店還能喝到「獨角仙鮮乳」，網友推：超有梗但好喝
老闆我要一杯「十杯奶茶」！近日，有網友在FB社團貼出一張手搖店菜單，並配上對話：老闆我要「十杯奶茶」，老闆回「好的！一共350元」，但價目表上寫著「十杯奶茶$35」，原來此「十杯」非彼10杯，其實這家手搖飲店就叫「十杯」，而「十杯奶茶」則是冠上店名的招牌奶茶！
PO文與照片一貼出，就引起了不少網友紛紛留下各種逗趣情境對話，也有網友分享到「他們家很好喝，飲品走清香路線，味道不會很強烈，但是順口」、「奶蓋好喝」等推薦留言。
除了「十杯奶茶」外，貼文下還有一品項掀起討論，就是「獨角仙鮮乳」，有網友解釋「獨角仙農場出產的牛奶，獨角仙農場在嘉義」，而不是單指字面上的意思。從網友討論中看出，這家店的老闆真的很有創意，從品名就有滿滿的套路，有興趣的朋友不妨到公館或永和的「十杯」門市點點看「十杯奶茶」吧！
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