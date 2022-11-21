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「哈根達斯 X 迪士尼」超萌聯名 限定造型迷你杯必收！米奇、米妮、唐老鴨圓屁屁萌翻你心

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／eat_sunsun IG
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荷包小心！哈根達斯和迪士尼這次合作，以米奇、米妮、唐老鴨的背影及象徵標誌，推出限定造型的迷你杯盒，裡頭放入巧克力、草莓經典口味迷你杯冰淇淋，吃完後可當小小收納盒使用；冰淇淋火鍋則直接讓三位明星露臉，再搭配限定保冷袋，根本放火狂燒粉絲的心，還不快手刀購入～

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經典不敗的三位迪士尼明星：米奇、米妮、唐老鴨，各自以褲子、蝴蝶結、帽子這些一看就知的小細節，成為迷你杯的造型，米奇杯裡放入一盒75ml的巧克力冰淇淋，米妮和唐老鴨杯則是搭配草莓口味，吃完之後盒子可收納戒指、耳環或辦公室小物，讓圓屁屁造型杯繼續療癒人心；限定的冰淇淋火鍋更是讓米奇、米妮、唐老鴨露臉，直接變成冰淇淋鍋陪你享受美味，別忘了還有限定的造型保冰袋，根本要粉絲把這些經典款一次打包！

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為了迎接聖誕到來，哈根達斯也推出新口味「紅絲絨起司蛋糕」，起司蛋糕裡拌入紅絲絨醬、摻紅絲絨餅乾碎變成冰淇淋，期間限定販售，把握機會把它跟迪士尼角色們一起帶回家！

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