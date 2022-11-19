零食控快搶！7-11「Bourbon巧克力洋芋片桶」新上市，3種口味一次滿足，只要99元再多一桶
巧克力控、洋芋片控搶瘋啦！7-Eleven人氣新品上市，本次推出的是「Bourbon 北日本」巧克力洋芋片聖誕派對歡樂桶，名字有點長，但一目了然！濃郁巧克力與酥脆洋芋片的絕妙組合，一次就能吃到3種口味，零食控絕對受不了啦！聖誕節拿來交換禮物也很適合。
「Bourbon巧克力洋芋片聖誕派對桶」在7-Eleven上架囉！部落客Summer分享打開裡面有草莓牛奶、白巧克力、黑巧克力3種口味，每種口味各2包。餅乾外層裹上厚實巧克力，口感紮實，一口咬下就吃得到酥脆洋芋片及微鹹滋味，一片接一片超級涮嘴，但就是價格偏高。不過，即日起至12/13有加99元(原價349元)多一件的優惠活動，Summer建議可以在有優惠活動時入手更划算喔！
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