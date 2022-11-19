零食控快搶！7-11「Bourbon巧克力洋芋片桶」新上市，3種口味一次滿足，只要99元再多一桶

亞尼克竟賣烤雞？！人氣伴手禮品牌亞尼克，感恩節限定推出超吸睛的「咕咕火雞蛋糕」，於今日(11/18)中午開賣，限量開賣只有24小時，是各位拼手速的時候到了！ 亞尼克這次有別於以往販售新口味的

2022-11-18 17:55